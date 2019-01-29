İran'da toz fırtınası

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'da ilk ve orta dereceli okullar kum fırtınası nedeniyle tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Sistan-Beluçistan Meteoroloji Müdürü Muhsin Haydari, eyaletin kuzeyinde rüzgarın saatteki hızının 54 kilometreyi aştığını ve sert rüzgar nedeniyle oluşan zararlı parçacıkların yoğunluğunun metreküp başına 6 bin 757 mikrogram olarak ölçüldüğünü aktardı.

Havadaki parçacıkların normal değerlerin 45 kat üzerinde olduğunu dile getiren Haydari, görüş mesafesinin 100 metreye düştüğünü ifade etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Zahidan Havalimanı'nda uçak seferlerinin aksadığını belirten Haydari, ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini kaydetti.

