İran'da toz fırtınası

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'da ilk ve orta dereceli okullar kum fırtınası nedeniyle tatil edildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Sistan-Beluçistan Meteoroloji Müdürü Muhsin Haydari, eyaletin kuzeyinde rüzgarın saatteki hızının 54 kilometreyi aştığını ve sert rüzgar nedeniyle oluşan zararlı parçacıkların yoğunluğunun metreküp başına 6 bin 757 mikrogram olarak ölçüldüğünü aktardı.
Havadaki parçacıkların normal değerlerin 45 kat üzerinde olduğunu dile getiren Haydari, görüş mesafesinin 100 metreye düştüğünü ifade etti.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Zahidan Havalimanı'nda uçak seferlerinin aksadığını belirten Haydari, ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini kaydetti.
Polis bile ne olduğunu anlamakta zorlandı! İnşaat teliyle...
Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum