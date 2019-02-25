İran'da tutuklu Fransız vatandaşı serbest bırakıldı

İran'a yasa dışı yollardan girmesi nedeniyle tutuklanan Fransız vatandaşın serbest bırakıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Fransız vatandaşın, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ve hakkındaki suçlamaların giderilmesinin ardından bir süre önce serbest kaldığını duyurdu.

Kasımi'nin açıklamasında Fransız vatandaş hakkında bilgi verilmezken, söz konusu kişinin yasa dışı madencilik sözleşmesi imzaladığı gerekçesiyle Ekim 2018'de İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş adasında tutuklanan Martinikli 59 yaşındaki iş kadını Nelly Erin Cambervelle olduğu belirtiliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, çarşamba günü yaptığı açıklamada sorunun çözülmesi için İran ile temas halinde olduklarını söylemişti.

