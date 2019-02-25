HABER

İran'da tutuklu Fransız vatandaşı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 00:52 | Son Güncelleme

İran'da tutuklu Fransız vatandaşı serbest bırakıldı

İran'a yasa dışı yollardan girmesi nedeniyle tutuklanan Fransız vatandaşın serbest bırakıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Fransız vatandaşın, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ve hakkındaki suçlamaların giderilmesinin ardından bir süre önce serbest kaldığını duyurdu.

Kasımi'nin açıklamasında Fransız vatandaş hakkında bilgi verilmezken, söz konusu kişinin yasa dışı madencilik sözleşmesi imzaladığı gerekçesiyle Ekim 2018'de İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş adasında tutuklanan Martinikli 59 yaşındaki iş kadını Nelly Erin Cambervelle olduğu belirtiliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, çarşamba günü yaptığı açıklamada sorunun çözülmesi için İran ile temas halinde olduklarını söylemişti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Adıyaman'da tehlikeli gerginlik! Birbirlerine girdilerAdıyaman'da tehlikeli gerginlik! Birbirlerine girdiler
Milli Piyade Tüfeğinde yeni sözleşmeMilli Piyade Tüfeğinde yeni sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransız vatandaşı İRAN kasımi serbest bırakıldı Tahran

En Çok Okunan Haberler

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Araç bu hale geldi! Feci kaza

Araç bu hale geldi! Feci kaza

Meral Akşener'den Erdoğan'a 3 uyarı! Çok sert sözler

Meral Akşener'den Erdoğan'a 3 uyarı! Çok sert sözler

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da tehlikeli gerginlik! Birbirlerine girdiler

Adıyaman'da tehlikeli gerginlik! Birbirlerine girdiler

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

İstanbul Çekmeköy'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Muğla'da feci kaza! Araç bu hale geldi

Araç bu hale geldi! Feci kaza

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.