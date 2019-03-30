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İran'da yerli üretim vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "Ulusal düzeyde üretimin canlandırılması yönünde hareket edilmeli ve bu konuda tüm kurumlar katkı sağlamalı"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarından zarar gören ekonominin canlandırılması için yerli üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, başkent Tahran'da kabineden beş bakanla görüşmeler yapan Ruhani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "üretimde canlılık" olarak adlandırdığı program doğrultusunda bakanlıkların oluşturduğu yol haritalarını inceledi.

Ruhani toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Üretim konusunda bütün devlet kurumlarının doğrudan ya da dolaylı rolü var. Ulusal düzeyde üretimin canlandırılması yönünde hareket edilmeli ve bu konuda tüm kurumlar katkı sağlamalı." dedi.

Hamaney, İran'da yeni yıl olarak kabul edilen Nevruz Bayramı'nda yayımladığı mesajda ABD yaptırımları ve ülkedeki ekonomik sorunlara dikkati çekmişti.

Yeni yılın sloganını "üretimde canlılık" olarak adlandıran Hamaney, ekonominin güçlendirilmesi için yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmişti.

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