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İran'daki af kararından 70 bin kişi yararlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

İran'daki af kararından 70 bin kişi yararlandı

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, devrimin 40'ıncı yıl dönümü için alınan af kararından 70 bin kişinin yararlandığını ve 40 bin kişinin serbest kaldığını açıkladı.

İran lideri Ali Hamaney tarafından Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanlığına atanan Sadık Laricani, yargı erki yetkilileriyle yaptığı son toplantısında ülkedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Laricani, toplantıda yaptığı konuşmada geçen ay alınan af kararından 70 bin kişinin yararlandığını, 40 bin tutuklunun şu ana kadar serbest kaldığını ve 30 bin mahkumun da cezasının hafifletildiğini belirtti.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci paragrafına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

DMTK, İran Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki ihtilafları çözmekle görevli. Ayetullah Haşimi Şahrudi'nin vefatının ardından başkanlığını Sadık Laricani'nin üstlendiği 44 kişilik konseyin üyeleri ülke lideri Ali Hamaney tarafından 5 yılda bir atanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Laricani Tahran

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