İran’dan ABD’nin Haşdi Şabi’ye yönelik saldırısına kınama

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin Irak’taki Haşdi Şabi üssüne yönelik saldırısını kınayarak, "ABD’nin Irak toprakları içerisinde Haşdi Şabi üssüne yönelik bu saldırısı bir terördür" dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi’den ABD’nin Irak’ta bulunan Haşdi Şabi üssüne gerçekleştirdiği saldırıya kınama geldi. Musevi, ABD’nin Haşdi Şabi’ye yönelik saldırısını terör eylemi olarak nitelendirerek, "ABD’nin Irak toprakları içerisinde Haşdi Şabi üssüne yönelik bu saldırısı bir terördür" ifadelerini kullandı.

ABD’yi Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olmaya çağıran İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD’nin Irak devletinin içişlerine müdahalesini sonlandırması gerektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı, dün gece Haşdi Şabi’ye bağlı en güçlü gruplardan Kata’ib Hizbullah’la bağlantılı Irak’ta 3, Suriye’de 2 yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi de, ABD’nin Haşdi Şabi üslerine yönelik saldırısını doğrulayarak Enbar’daki askeri üslerine düzenlenen saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

