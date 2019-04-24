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İran'dan ABD'ye Suudi Arabistan tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yönetimini Suudi Arabistan'daki idamlara tepkisiz kalmakla suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yönetimini, Suudi Arabistan'da 37 kişinin idam edilmesiyle ilgili tepki vermemekle eleştirdi.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'yi Suudi Arabistan'a karşı sessiz kalmakla suçladı.

Dışişleri Bakanı Zarif, B Takımı olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in içinde olduğu gruba üye olmanın "işlenen suçlarla ilgili dokunulmazlık sağladığını" savundu.

İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'da 37 kişinin idam edilmesiyle ilgili de ABD'yi eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'ı eleştiren bir gazetecinin parçalanmasına göz yumuldu. Suudi Arabistan şimdi de 37 kişiyi idam etti ve Paskalya bayramından sonra bir kişiyi de çarmıha gerdi ancak (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminden buna karşı hiçbir ses duyulmuyor."

- Suudi Arabistan'daki idamlar

Suudi Arabistan'ın Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde, "terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla" suçlanan 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.

İdamların, Temyiz Mahkemesi ve Yargıtaydan onay alındıktan sonra Kraliyet emriyle infaz edildiği belirtilmişti.

Haberde, idam edilenlerin yaşları ve isimlerine dair bilgi verilmezken, tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suudi Arabistan Zarif

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