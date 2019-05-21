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İran'dan Avrupa ülkelerine kinayeli nükleer anlaşma mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:08 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "İran'ın da Fransa ve Avrupalı ortaklarının geride kalan bir yıl boyunca nükleer anlaşmayı korudukları ve uyguladıkları gibi bu anlaşmaya tam olarak bağlı kalmak için hazırlığı vardır"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa ve Avrupalı ortakları nükleer anlaşmaya nasıl bağlı kaldıysa İran'ın da aynı şekilde davranacağını belirtti.

Musevi, devlet medyasında yer alan açıklamasında, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll'ün İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalması gerektiği yönündeki sözlerine kinayeli ifadelerle cevap verdi.

İran'ın nükleer anlaşmayı korumak için çalışacağını ve uygulanması için de Fransa gibi çaba göstereceğini kaydeden Musevi, "Fransa ve Avrupalı ortakları geride kalan bir yıl boyunca nükleer anlaşmayı nasıl korudular ve uyguladılarsa İran'ın da aynı şekilde bağlı kalmak için hazırlığı vardır." ifadelerini kullandı.

Musevi, ayrıca "nükleer anlaşmayı koruduğunu iddia eden Fransızların bu tür açıklamalarının ikna edici olması gerektiğini" savundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, nükleer anlaşmayı korumaya kararlı olduklarını belirterek İran'dan bu anlaşmaya bağlı kalmasını istemişti.

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İRAN Musevi

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