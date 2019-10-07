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İran'dan Iraklı göstericilere itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: "Sahte ve zehirli propagandalar İran ile Irak halkını birbirinden ayıramayacaktır. Irak halkından daha fazla itidalli olmalarını bekliyoruz"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Irak'ta bir haftadır hükümete karşı protestolarını sürdüren göstericilere itidal çağrısı yaptı.

Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın Irak'ın yanında durmaya ve bu ülkeye her türlü yardımı ulaştırmaya hazır olduğunu belirten Rebii, "Sahte ve zehirli propagandalar İran ile Irak halkını birbirinden ayıramayacaktır. Irak halkından daha fazla itidalli olmalarını bekliyoruz. Haklarını talep etmelidirler ancak kötü niyetlilerin bu gösterilerden istifade etmesine izin vermemeleri gerekiyor." dedi.

Basra Körfezi'ndeki ülkeler olarak dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Rebii, son yıllarda görüş ayrılığı yaşadıkları komşularla aralarını bozmak isteyen "kötü niyetli güçler" olduğunu savundu.

Rebii, komşu ülkelerle ilişkilerin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi ile geliştiğini dile getirerek, "Kötü niyetliler bilmelidir ki İran'ın komşularıyla barış ve dostluğu geliştirmek için ortaya koyduğu çabalar devam edecektir. Komşu ülkelerdeki huzursuzluk ve gerginlik bizi üzmektedir. Son günlerde Irak'ta meydana gelen olaylar İran hükümeti için üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Rebii, ayrıca, Rus gazeteci Yuliya Yuzik'in geçen hafta gözaltına alınmasının casusluk davasıyla ilgili olmadığını, vizedeki ihlalden kaynaklandığını ve meselenin kısa sürede neticeleneceğini söyledi.

Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki vilayetler, 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Rebii Tahran

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