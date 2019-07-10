İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının özel toplantısına ilişkin açıklama

Abadi, ABD'nin, toplantı öncesinde UAEA'nın Yönetim Kuruluna üye ülkelerden özel toplantı istemeleri için ikna girişiminde bulunduğunu ancak tarafların bu isteğe sıcak bakmadığını ileri sürdü.

Garip Abadi, ülkesinin aldığı kararların Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın sınırlarında olduğunu, özellikle 26. ve 36. paragraflar ışığında hareket ettiklerini dile getirdi.

Abadi, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine yönelik baskıcı politikaları nedeniyle İran nükleer anlaşmasına ilişkin şu anki sürecin yaşandığını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin doğrulama ve izleme konusunu görüşmek üzere özel bir toplantı yaptı.

- "ABD'nin talebi anlaşılır değil"

İran nükleer anlaşmasını "dünyanın en kötü anlaşması" olarak nitelendiren ABD'nin, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin kaygılanması ve bu bağlamda özel toplantı yapılmasını talep etmesinin anlaşılır olmadığını söyleyen Abadi, şöyle devam etti:

"Toplantıda büyük çoğunluk, ABD'nin tek taraflı olarak çekilme kararına teessüf ederken, KOEP'in korunmasını destekledi ve tek taraflılıktan memnun olmadıklarını söyledi."

Abadi, katılımcıların çoğunluğunun, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin anlaşmayı tam ve etkin şekilde uygulamasını istediğini ifade etti.

Garip Abadi, yönetim kuruluna üye ülkelerin büyük çoğunluğunun, İran'ın anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme seviyesini aşmasını, UAEA'nın güvence denetimi programı ve yönetim kurulunu ilgilendiren bir konu olarak görmediğini de söyledi.

- "ABD, sonuç bildirisi yayınlanmasını istedi"

Garip Abadi, yaşanan son gelişmelerin, KOEP'in uygulanmasıyla ilişkili olduğu için bu anlaşmanın mekanizmalarında ele alınması gerektiğinin açık şekilde belirtildiğini dile getirdi.