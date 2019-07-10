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İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının özel toplantısına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:37 | Son Güncelleme

İran'ın BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Garip Abadi: - "Toplantıda büyük bir çoğunluk, ABD'nin (İran nükleer anlaşması) tek taraflı olarak çekilme kararına teessüf ederken, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın korunmasını destekledi ve tek taraflılıktan memnun olmadıklarını söyledi"

VİYANA (AA) - İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Garip Abadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulunun özel toplantısında, üye ülkelerin büyük çoğunluğunun, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilme kararına tepki göstererek, anlaşmanın muhafaza edilmesini desteklediklerini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin doğrulama ve izleme konusunu görüşmek üzere özel bir toplantı yaptı.

Abadi, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine yönelik baskıcı politikaları nedeniyle İran nükleer anlaşmasına ilişkin şu anki sürecin yaşandığını söyledi.

Garip Abadi, ülkesinin aldığı kararların Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın sınırlarında olduğunu, özellikle 26. ve 36. paragraflar ışığında hareket ettiklerini dile getirdi.

Abadi, ABD'nin, toplantı öncesinde UAEA'nın Yönetim Kuruluna üye ülkelerden özel toplantı istemeleri için ikna girişiminde bulunduğunu ancak tarafların bu isteğe sıcak bakmadığını ileri sürdü.

- "ABD'nin talebi anlaşılır değil"

İran nükleer anlaşmasını "dünyanın en kötü anlaşması" olarak nitelendiren ABD'nin, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin kaygılanması ve bu bağlamda özel toplantı yapılmasını talep etmesinin anlaşılır olmadığını söyleyen Abadi, şöyle devam etti:

"Toplantıda büyük çoğunluk, ABD'nin tek taraflı olarak çekilme kararına teessüf ederken, KOEP'in korunmasını destekledi ve tek taraflılıktan memnun olmadıklarını söyledi."

Abadi, katılımcıların çoğunluğunun, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin anlaşmayı tam ve etkin şekilde uygulamasını istediğini ifade etti.

Garip Abadi, yönetim kuruluna üye ülkelerin büyük çoğunluğunun, İran'ın anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme seviyesini aşmasını, UAEA'nın güvence denetimi programı ve yönetim kurulunu ilgilendiren bir konu olarak görmediğini de söyledi.

- "ABD, sonuç bildirisi yayınlanmasını istedi"

Garip Abadi, yaşanan son gelişmelerin, KOEP'in uygulanmasıyla ilişkili olduğu için bu anlaşmanın mekanizmalarında ele alınması gerektiğinin açık şekilde belirtildiğini dile getirdi.

Toplantıya ilişkin formel bir sonuç bildirisi yayınlanmadığını da belirten Abadi, ABD'nin bir sonuç bildirisi yayınlanmasını istediğini ancak UAEA Yönetim Kuruluna başkanlık eden heyetin herhangi bir karara varamadığını, sonuç bildirgesine ilişkin talebin üye ülkelerce kabul edilmediğini ileri sürdü.

İran'ın nükleer anlaşmanın sınırlarını aşacağını açıklamasının üzerine ABD, UAEA Yönetim Kurulunun özel toplantı yapması talebinde bulunmuştu.

İran pazartesi günü uranyum zenginleştirme oranını anlaşma kapsamında belirlenen 3,67 seviyesinin üzerine çıkarmış, bu gelişme ajans tarafından da teyit edilmişti.

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Garip Abadi İran nükleer anlaşması KOEP uaea UAEA'nın özel toplantısı Viyana

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