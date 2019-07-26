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İran'ın batısındaki çatışmada bir teğmen öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:08 | Son Güncelleme

İran'ın batısındaki çatışmada bir teğmen öldü

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Servabad kenti kırsalında güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada bir teğmen hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hamza Karargâhı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kürdistan eyaletinin Servabad kenti kırsalındaki Dalemerz bölgesinde Devrim Muhafızları'na bağlı güçler ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, Devrim Muhafızları bünyesinde görev yapan bir teğmenin öldüğü, silahlı grupta yer alan birçok kişinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca çok sayıda silah ve mühimmata da el konulduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma İRAN Sevabad

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