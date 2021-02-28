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İran'la Türkiye arasında Gara operasyonu gerilimi

28.02.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri operasyonlarını "Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle" eleştirmesi üzerine ülkenin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi, 23 Şubat günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yayın yapan Rudaw'a verdiği röportajda, Türkiye'yi Kuzey Irak'taki askeri operasyonlarını "Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle eleştirdi.

Ardından Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye, Irak'ın sınırlarına saygı gösterilmesine dair ders verecek en son şahsın İran'ın Büyükelçisi olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/FATIHYILDIZ\_MFA/status/1365691666309480454?s=20

Ardında Pazar günü İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ferazmend'e, Büyükelçi Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle itham eden açıklamalarının "kuvvetli ifadelerle reddedildiği, Türkiye'nin operasyonlarının esasen Irak'ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğini hedef alan PKK unsurlarına yönelik terörle mücadele kapsamında icra edildiğinin Irak makamları dahil herkes tarafından bilindiği" söylendi.

Türkiye'nin, Irak'la arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerde "PKK'nın ortak tehdit olduğu yönünde anlayış birliği sağlandığı ve İran'ın da Türkiye'nin terörle mücadelesinin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiğini" de Büyükeçi Ferazmend'e iletildi.

Mescidi, röportajda, "Türkiye veya herhangi bir başka ülkenin Irak'a askeri olarak müdahale etmesini, ilerlemesini ya da Irak'ta askeri varlık göstermesini kabul etmiyoruz. Sincar'ın Türkiye'yle ne ilgisi var? Iraklılar bu sorunu kendileri çözmeli" demişti.

27 Şubat Cumartesi günü de Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, Twitter'da yaptığı paylaşımda ülkedeki yabancı diplomatları "Kendi ülkelerini temsil ederek ikili ilişkileri geliştirmeye çalışmaları, Irak'ın içişlerine karışmamaları" konusunda uyarmıştı.

Türkiye'nin Gara bölgesinde 10 Şubat'ta başlattığı "Pençe-Kartal 2" isimli askeri operasyonun üçüncü gününde, Irak medyasında ve Kürtçe yayın yapan Rudaw'da, Irak ordusunun sonradan bir parçası haline gelen İran destekli Haşdi Şabi'den 10 binin üzerinde savaşçının Sincar'a kaydırıldığı haberleri çıkmıştı.

Kaydırılan birliklerden birinin komutanı Abbas Ali, Rudaw'a verdiği röportajda "Haşdi Şabi demir yumrukla karşılık verir. Türkiye, PKK veya başka bir grup Haşdi Şabi burada olduğu sürece tehdit oluşturamaz. Burası bizim ülkemiz, o sebeple geldik. Egemenlik sahibi olduğumuz bir ülkede buraya Türkiye nasıl gelecek?" demişti.

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