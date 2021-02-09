İranlı din adamından şok iddia: Korona aşısı eşcinsel yapıyor

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Ayetullah Abbas Tebrizyan, yaklaşık 210 bin takipçisinin olduğu mesajlaşma platformu Telegram'da, şoke eden iddialarda bulundu.

Habere göre Tebrizyan, Telegram'da şu mesajı paylaştı: "Koronavirüs aşısı olanların yanına gitmeyin. Onlar eşcinsel oldular."

İranlı muhalif Sheina Vojoudi, "Rejimdeki diğer din adamları gibi Tebrizyan da tüm eksiklikleri cinsellikle ilişkilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Vojoudi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İran'daki din adamları bilgi ve insanlık eksikliğinden muzdarip. Aslında onun bu saçmalıkları yayma amacı, rejim lideri ve diğer yetkililer Pfizer aşısını alırken, diğer insanları aşı olmaktan korkutmaya çalışmak."

İLK AŞI SAĞLIK BAKANI'NIN OĞLUNA VURULDU

İran'da yeni tip koronavirüse karşı ilk aşı Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin oğlu Parsa Nemeki'ye vuruldu ve ardından sağlık çalışanlarına yönelik genel aşılama başladı.

İran'ın Rusya'dan aldığı ve 4 Şubat'ta Tahran'a ulaşan Sputnik V aşısı bugün ülke genelindeki 635 hastanede sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.