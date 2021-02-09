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  4. İranlı din adamından şok iddia: Korona aşısı eşcinsel yapıyor

İranlı din adamından şok iddia: Korona aşısı eşcinsel yapıyor

09.02.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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İranlı din adamından şok iddia: Korona aşısı eşcinsel yapıyor

İranlı bir din adamından şoke eden bir iddia geldi. Telegram'da paylaşım yapan din adamı, koronavirüs aşısının insanları eşcinsel yaptığını ileri sürdü.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Ayetullah Abbas Tebrizyan, yaklaşık 210 bin takipçisinin olduğu mesajlaşma platformu Telegram'da, şoke eden iddialarda bulundu.

Habere göre Tebrizyan, Telegram'da şu mesajı paylaştı: "Koronavirüs aşısı olanların yanına gitmeyin. Onlar eşcinsel oldular."

İranlı muhalif Sheina Vojoudi, "Rejimdeki diğer din adamları gibi Tebrizyan da tüm eksiklikleri cinsellikle ilişkilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Vojoudi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İran'daki din adamları bilgi ve insanlık eksikliğinden muzdarip. Aslında onun bu saçmalıkları yayma amacı, rejim lideri ve diğer yetkililer Pfizer aşısını alırken, diğer insanları aşı olmaktan korkutmaya çalışmak."

İLK AŞI SAĞLIK BAKANI'NIN OĞLUNA VURULDU

İran'da yeni tip koronavirüse karşı ilk aşı Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin oğlu Parsa Nemeki'ye vuruldu ve ardından sağlık çalışanlarına yönelik genel aşılama başladı.

İran'ın Rusya'dan aldığı ve 4 Şubat'ta Tahran'a ulaşan Sputnik V aşısı bugün ülke genelindeki 635 hastanede sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Tahran İmam Humeyni Hastanesinde Sağlık Bakanı Nemeki'nin katılımıyla düzenlenen aşılama programına Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de video konferans yoluyla bağlandı.

Bakan Nemeki ise öncelikli olarak yoğun bakın ünitelerindeki doktor, hemşire ve diğer çalışanların aşılanacağını, ardından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara geçileceğini aktardı.

Çin, Hindistan ve Avrupa'dan aşı temini için görüşmelerin devam ettiğini belirten Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) ve Oxford-AstraZeneca'dan aldıkları aşılarla aşılama çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

İran'da 58 bin 536 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 1 milyon 473 bin 756 kişi hastalığa yakalandı.

DAHA ÖNCE DE İDDİA EDİLMİŞTİ

İsrail'de Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı haham da aşı vurduranların eşcinsel olacaklarını iddia etmişti.

İsrail medyasında yer alan habere göre, sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan Asor, aşılama çabalarının yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışan küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin parçası olduğunu iddia etti.


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