İranlı kadın siyasetçi cumhurbaşkanlığına aday oluyor!

İranlı reformist siyasetçi ve kadın hakları aktivisti Faize Haşimi, ülke siyasetindeki "kadın karşıtlığı ile mücadele" kapsamında 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sembolik olarak aday olma niyetinde olduğunu söyledi.

İran siyasetinin en güçlü figürlerinden eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı olan reformist siyasetçi Haşimi, Mostaghel gazetesine verdiği demeçte, kadınların İran'daki sorunları ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut şartlarda bir kadın olarak özgürce siyaset yapmasının imkansız olduğunu belirten eski milletvekili Haşimi, adaylığının muhafazakarların hakimiyetindeki Anayasayı Koruyucular Konseyinde (Nigehban) reddedileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Haşimi, yaptığı eleştirilerin ülkedeki siyasi tarafları rahatsız ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitede 100 öğrenciye ders vermeme dahi tahammül etmediler. Durumumun, Anayasayı Koruyucular Konseyinde ve bir cumhurbaşkanı adayı olarak ne olacağı çok açık. Ama kadınların seçimlerde aday olabilmesine inandığım için gerekirse bu işi sembolik olarak yapacağım."