İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

Batı medyasında "İran'ın nükleer bomba programının babası" olarak anılan Muhsin Fahrizade, İran'ın başkenti Tahran'ın 95 kilometre doğusundaki Abserd kentinde öldürülmüştü. Tahran Yönetimi, Ortadoğu'da gerilimi tırmandıran saldırının arkasında İsrail olduğunu vurgularken, suikastta üst düzey eğitimli 12 tetikçi kullanıldı. İranlı gazeteci Muhammed Ahvaze, Tahran Yönetimi'nden yetkililerin sızdırdığı bilgiye dayanarak Fahrizade suikastının detaylarını yazdı. Ahvaze, suikastın Abserd'in girişinde ağaçlı bir bulvardaki döner kavşakta gerçekleştirilmek üzere planlandığını aktardı. Buna göre; suikast timi Muhsin Fahrizade'yi izliyordu ve cuma günü Tahran'dan Abserd kentine gideceğini biliyorlardı. 10 bin kişinin yaşadığı dağlık bir inziva bölgesi olan yerde, zengin Tahranlıların ikinci evi bulunuyor ve 59 yaşındaki Fahrizade'nin de burada bir villası vardı. İyi eğitimli olarak tanımlanan ve yurtdışından güvenlik ve istihbarat desteği alan 12 suikastçı, Abserd kentine konuşlandırıldı. 62 kişiden oluşan ekipten kalan 50 kişi ise lojistik destek sağladı.

İranlı gazeteci Muhammed Ahvaze, söz konusu 50 kişinin İran'da mı yoksa yurtdışında mı olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Pusu noktasında içinde dört kişi olan bir SUV, dört motosikletli ve iki keskin nişancı, Fahrizade'nin gelmesini bekliyordu. Yolda bir de bubi tuzaklı pikap araç bulunuyordu. Muhsin Fahrizade'nin konvoyunun gelmesinden yarım saat kadar önce bölgede elektrikler kesildi. Konvoydaki ilk araç döner kavşaktan geçerken suikastı timi pozisyonunu almıştı. İran devlet televizyonunun aktardığına göre; üçüncü araç geçerken, bubi tuzaklı pikap infilak ettirildi. Patlama sonucu elektrik direkleri ve vericileri hasar gördü. Patlamanın etkisiyle enkaz parçaları 300 metre uzağa fırladı. Muhsin Fahrizade'nin içinde bulunduğu araç, iki keskin nişancının da içlerinde bulunduğu 12 suikastçı tarafından vuruldu. İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı Sepah Cybery adlı sosyal medya kanalına göre; suikast timi araca ateş açtı. Bunu yoğun bir silahlı çatışma izledi. Muhammed Ahvaze'nin İranlı yetkililerden aldığı bilgiye göre; suikast timinin lideri, Fahrizade'yi araçtan çıkarıp vurdu ve öldüğünden emin olduktan sonra ortadan kayboldular. Suikast timinin herhangi bir kayıp vermediği belirtildi.