İranlı turistler Nevruz’u kutlamak için barlara akın etti

İranlı turistler Nevruz’u dünyaca ünlü Marmaris Barlar Sokağı’nda bulunan gece kulüplerinde kutladı. Turistler, İran’dan gelen ünlü DJ’ler eşliğinde sabaha kadar eğlendi.

Muğla’nın Marmaris ilçesine yılın ilk turist kafilesi olarak gelen İran’lı turistler, Nevruz’u dünyaca ünlü Marmaris Barlar Sokağı’nda bulunan gece kulüplerinde kutladı. Nevruz tatili için ünlü tatil kenti Marmaris’i tercih eden İranlı turistler, ilçenin gece hayatına hareketlilik getirdi. 300 kişilik İranlı turist dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan mekanlarda düzenlenen kutlama programı ile Nevruz’u kutladı. Kutlama için İran’dan DJ’ler getirildi. İran’da hit olan şarkılar eşliğinde eğlenen turistler Nevruz’u eğlenerek kutladı.

İran’dan turist getiren bir acentenin yetkilisi Hamdi Artuk, Marmaris’in gece hayatı ve doğasıyla turistleri çok etkilediğini belirterek, “İranlı acentalarımızla iyi bir başlangıç yaptık. Umarım güzel bir yaz sezonu geçirmiş oluruz. Bu haftaki girişlerimizle birlikte yaklaşık üç bin kişi olacak. Nisan ayı ile birlikte sayımız yükselerek devam edecek. Sezonda 40 bin İranlı turisti burada ağırlayacağız. Buraya gelen turistlerin çoğu alışveriş tutkunu. Bölgemizi tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bodrum ve Marmaris’te bununla ilgili inanılmaz faaliyetlerimiz mevcut. Marmaris’e bayılıyorlar. Burası doğal güzellikleri ve gece hayatıyla İranlılara inanılmaz hitap ediyor” dedi.



