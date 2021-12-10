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İranlı turistler Van'a akın ediyor! Her gün bin kişi geliyor

10.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla son günlerde turist hareketliliği arttı. Kent iki haftada yaklaşık 15 bin İranlı turisti ağırlarken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, günde bine yakın İranlı turistin Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye’ye giriş yaptığını söyledi.

İranlı turistler Van'a akın ediyor! Her gün bin kişi geliyor

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van, iki haftada yaklaşık 15 bin İranlı turisti ağırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre Van’a gelemeyen İranlı turistler, 8 Ekim’de kısıtlamaların kaldırılmasıyla kafileler halinde sınırdan geçerek kente gelmeye başladı.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Otellerin tamamını dolduran İranlı turistler, gündüz alışveriş merkezleri ve iş yerlerini, gece de eğlence merkezlerini doldurarak esnafın yüzünü güldürdü.

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Sınır kapısında geçiş saatlerinin uzatılması için İran yetkileriyle görüştüklerini söyleyen Van Valisi Bilmez, şunları ifade etti:

“İran'la sürekli görüşmelerimizde çalışma sürecinin arttırılması görüşülüyor. Onlar mesai saatinin bitiminde kapıları kapatıyorlar. Saat 5 itibarıyla kapından kimse geçiş yapamıyor. Bunun mümkünse 24 saat, mümkün değilse akşam saat 22.00'ye kadar açık kalması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ay içerisinde İran'ın Hoy kentinde bir araya geleceğiz. Bu sürecin uzatılmasını bizim tarafımızdan her zaman dile getirildi. İran yetkilileri de hem transit geçişi, hem de çalışma sürecinin uzatılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gürbulak Sınır Kapısı'nda onarım ve yeni çalışmaları yapılacak. Bu nedenle kapımızda gerek transit geçişlerine, gerekse de çalışma saatlerinin uzatılmasına ciddi ihtiyaç var” dedi.

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"GÜNLÜK BİNE YAKIN TURİST GİRİŞ YAPIYOR"

Van'ın Kapıköy Sınır Kapısında tır geçişlerine ihtiyacı olduğunu ifade eden Bilmez, “Şu an günlük ortalama, giriş çıkış yapan toplam bin 500, üç bin arasında İran vatandaşı var. Günlük bine yakın İranlı Türkiye'ye giriş yapıyor. Esnafta bu anlamda bir umut ve bir hareketlilik oluştu. Nevroza yakın İran'da üç haftalık bir tatil olacak, İnşallah esnafımızın yüzünü güldürecek eski hareketli günleri yakalarız” diye konuştu.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Van İran
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