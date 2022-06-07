HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İranlı yolcu yakayı ele verdi! Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı

İranlı yolcu yakayı ele verdi! Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı

07.06.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yolcu otobüsünde İranlı yolcunun üzerinde ve midesinde toplam 1 kilo 395 gram reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Midedeki esrarın 15 paket halinde olduğu belirtildi.

İranlı yolcu yakayı ele verdi! Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldızeli ilçesinde D-200 kara yolu üzerinde yaptıkları kontrollerde İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurarak, özel eğitimli köpek 'Lasy' ile arama yaptı.

RÖNTGEN FİLMİNDE ORTAYA ÇIKTI

Aramada yolculardan İran uyruklu A.E.'nin (34) üzerinde 140 paket reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınarak röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde 15 paket daha reçine esrar bulunduğu belirlenerek doğal yollarla çıkarılması sağlandı.

fsf

Toplamda şüphelide 1 kilo 395 gram reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kavun ve karpuz satışında sıra dışı yöntem! "Daha önce hiçbir yerde yapılmamış bir uygulama"Kavun ve karpuz satışında sıra dışı yöntem! "Daha önce hiçbir yerde yapılmamış bir uygulama"
Apple'dan şok zam! İşte yeni fiyatlarApple'dan şok zam! İşte yeni fiyatlar
Bir ilde dev denetim! Ceza yağdı... 30 konsomatrise idari işlemBir ilde dev denetim! Ceza yağdı... 30 konsomatrise idari işlem
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

İlginizi Çekebilir

Nişan pozu şoke etti! "Bu Meryem mi?"

Nişan pozu şoke etti! "Bu Meryem mi?"

Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

'Ölüm meleği meydan okuması' canından etti!

'Ölüm meleği meydan okuması' canından etti!

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.