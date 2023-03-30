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İrfan Değirmenci kaç yaşında, kimdir ve nereli? İrfan Değirmenci milletvekili mi oluyor? Erkan Baş duyurdu!

30.03.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrfan Değirmenci ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bir dönem Kanal D'de haber spikerliği yapan sunucu, daha sonra farklı kanallarda görev almıştı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü sunucunun TİP'ten milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Açıklama sonrasına spikerin hayatı merak edildi. Peki İrfan Değirmenci kaç yaşında, kimdir ve nereli? İrfan Değirmenci milletvekili mi oluyor? İşte detaylar...

İrfan Değirmenci kaç yaşında, kimdir ve nereli? İrfan Değirmenci milletvekili mi oluyor? Erkan Baş duyurdu!

İrfan Değirmenci'nin hayatı merak edildi. Kullanıcılar ünlü spikerin kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyor. İrfan Değirmenci referandumda kullanacağı oyu açıkladığı dönemde de epey konuşulmuştu. Peki İrfan Değirmenci kaç yaşında, kimdir ve nereli? İrfan Değirmenci milletvekili mi oluyor? Ayrıntılar haberimizde...

İRFAN DEĞİRMENCİ KAÇ YAŞINDA, KİMDİR VE NERELİ?

İrfan Değirmenci 3 Kasım 1977 tarihinde Ankara’da doğdu. Türk haber sunucusu ve gazetecidir. Baba tarafından aslen Antalya’lıdır. TED Ankara Koleji’nde ortaokul ve liseyi okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV’de başladı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte atv’ye geçti. 2001 yılında Star TV’ye, 2003’te CNN Türk’e ve 2005’te Kanal D’ye geçti. 2007’de Fox TV’de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat’i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı.

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2010-2017 yıllarında ise Kanal D’de İrfan Değirmenci ile Günaydın’ı sundu. Daha sonrasında Eylül – Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV’de İrfanı Hür adıyla program yaptı.

İRFAN DEĞİRMENCİ MİLLETVEKİLİ Mİ OLUYOR?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü sunucunun TİP'ten milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Teklir götürdüklerini ve spikerin de tekliflerini kabul ettiğini açıklayan Baş, İrfan Değirmenci'ye başarılar diledi.

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Baş açıklamasında, "Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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İrfan Değirmenci

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