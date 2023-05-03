İrfan Neziroğlu kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne İrfan Neziroğlu atandı

İrfan Neziroğlu 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararının ardından arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanan İrfan Neziroğlu'nun biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İrfan Neziroğlu hakkında merak edilenler...

İRFAN NEZİROĞLU KİMDİR?

İrfan Neziroğlu 20 Ocak 1966 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

İrfan Neziroğlu akademisyen, bürokrat, diplomattır.

1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde de İnsan Hakları Hukuku yüksek lisansı (LLM) yaptı. Doktorasını Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

İRFAN NEZİROĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Uzman olduktan sonra sırasıyla TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür yardımcılığı (2003-2007), Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü (2007-2010), Yasamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı (2010-2011) ve Meclis Başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman döneminde TBMM Genel Sekreterliği (2011-2016) görevlerinde bulundu. Hemen ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başmüşaviri (2016-2017) olarak görev yaptı. 2017 yılı itibarıyla Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi olarak görev yaptı

2015 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent oldu. Başkent Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi'nde Parlamento Hukuku dersleri verdi. Çok sayıda yayımlanmış makalesi ve kitabı bulunmaktadır.

İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA FLAŞ ATAMA

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına ise Özgür Gökmen atandı. Öte yandan Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen getirildi.Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Levent Tuğ, Elazığ Bölge Müdürlüğüne Necdet Uca, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Genel Müdür Yardımcılığına ise İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi atandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken, bu göreve Nurullah Pervaneli, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne ise Yavuz Güner getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına İbrahim Halil Sözmen ve Şerafettin Çakal'ın atamaları yapıldı.

