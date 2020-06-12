Irkçılık karşıtı eylemlerde "hakarete uğradığını" savunan Fransız polisi, kelepçelerini yere bırakarak eylem yaptı

Fransa'da polisin siyahlar başta olmak farklı kökenlere sahip vatandaşlara karşı ırkçılık yaptığını ve azınlıklara yönelik aşırı şiddet uyguladığını söyleyenler, geçen hafta sonu protesto gösterileri düzenlemişti.

Floyd'un öldürülmesi sonrası ABD'de başlayan protestolar, tüm dünyada ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterileri düzenlenmesine yol açmıştı.

Cuma günü Fransa genelinde yapılan eylemlerde en fazla katılım, Paris'te görüldü. Eylemden sonra polis, Paris'in merkezindeki Champs-Élysées caddesinde kornalarını çalarak ilerledi.

Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerde "hakarete uğradığını" savunan Fransız polisi, ülke genelinde kelepçelerini yere bırakarak eylem yaptı.

"Artık bu uygulama polis ve jandarma okullarında öğretilmeyecek. Bu, ciddi zararları olan bir uygulama. Kolluk kuvvetlerinin ırkçılık yapmasına sıfır tolerans göstereceğiz. Irkçılık yaptığına dair güçlü şüpheler bulunan polisler de görevden alınacak."

Eylem yapan polisler, bu sözlere ve "chokehold" uygulamasının yasaklanmasına da öfkeliydi.

Castaner, Perşembe günü polis sendikalarıyla da görüştü.

Geçen hafta yapılan protesto gösterilerinde Fransızlar, 2016'da bir polis operasyonu sırasında öldürülen 24 yaşındaki siyah Fransız vatandaşı Adama Traore'yi de andı.

Polis, Mayıs ayı sonunda da 14 yaşındaki Gabriel isimli çocuğu, scooter çalmaya çalıştığı şüphesiyle gözaltına alırken ağır şekilde yaralamakla da suçlanıyor.

Irkılık karşıtları Cumartesi günü bir kez daha toplanarak merkezdeki Republique Meydanı'ndan Opera Binası'na yürüyecek. Poils ise bu yoldaki dükkanların kapalı kalması ve kepenklerin de kapatılması konusunda uyarı yaptı.

Polisler kelepçelerini yere bıraktı

Polis, Perşembe günü Paris, Lille, Rennes, Brodeaux, Toulouse başta olmak üzere birçok şehirde eylem yaptı. Eylemler Cuma günü de devam etti.