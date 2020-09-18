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İrlanda Başbakan Yardımcısı Varadkar’a sulu saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 23:42 | Son Güncelleme

İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar, gazetecilere röportaj verdiği sırada bir kadın tarafından sulu saldırıya uğradı.İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Merrion Meydanı’nda İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar gazetecilere röportaj verdiği sırada yanına gelen maskeli bir kadın tarafından sulu saldırıya uğradı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar, gazetecilere röportaj verdiği sırada bir kadın tarafından sulu saldırıya uğradı.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Merrion Meydanı’nda İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar gazetecilere röportaj verdiği sırada yanına gelen maskeli bir kadın tarafından sulu saldırıya uğradı. Varadkar, saldırı sonrası üstünü temizlemeye çalıştığı sırada kimliği belirsiz saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Kadının Varadkar’a neden saldırdığı henüz bilinmiyor. Saldırının ardından espri yapan Başbakan Yardımcısı, “Bu kızı kaykay ve smoothie ile ilk gördüğümde Avril Lavigne sandım” dedi.
Önümüzdeki hafta polisle görüşeceğini aktaran Varadkar, olayla ilgili güvenlik soruşturmasına gerek olmadığını açıkladı.

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