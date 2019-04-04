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İrlanda polisine başörtüsü izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:54 | Son Güncelleme

İrlanda polis gücü üniforma kurallarını değiştirerek başörtüsü ve türban yasağını kaldırdı

LONDRA (AA) - İrlanda polisi, farklı kökenlerden gelenlerin teşkilata katılmasını sağlamak amacıyla ilk kez başörtüsüne izin verme kararı aldı.

İrlanda polis gücünden (An Garda Siochana) yapılan yazılı açıklamada, mevcut üniforma kurallarının Sih ve Müslüman topluluk üyelerinin teşkilata katılması önünde büyük bir engel oluşturduğu belirtildi.

Bu yüzden üniforma kurallarının değiştirilmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, Sih topluluk üyelerinin türban, Müslüman topluluk üyelerinin de başörtüsü takmasına izin verileceği vurgulandı.

Yeni bir işe alım sürecinin de başlatıldığı ifade edilen açıklamada, mevcut 14 bin 161 olan polis sayısının 2021 yılına kadar 15 bine kadar çıkarılmasının hedeflendiği duyuruldu.

Teşkilat Müdürü Drew Harris de bir organizasyon olarak hizmet edilen toplumu doğru şekilde yansıtmanın önemine dikkati çekerek, her kesimden kişilerin kendilerine katılmasını teşvik etmek istediklerini söyledi.

Harris, türban veya başörtüsüne izin kararının azınlıkları teşkilata katılmaya teşvik edeceğini umduklarını da belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
başörtüsü İrlanda polis türban

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