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Iron Man gerçek olacak

14.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle İngiltere gibi ülkeler bu konuda son derece ısrarcı. Hadi gelin tüm detaylara birlikte göz atalım.

Iron Man gerçek olacak

Iron Man gerçek olacak denilse muhtemelen bunu biraz tuhaf karşılarsınız. Fransa ordusu bunu kullanmak için bazı şirketlere yardım bile yapmıştı. Hatta Macron’un da içinde olduğu bir askeri geçit töreninde benzer görüntüler yer almıştı.

Dünyanın belki de en ilginç süper kahraman karakterlerinden olan Iron Man tamamen teknolojiyi kullanıyordu. Onun sahip olduğu donanımlar ciddi bir güç katıyordu. Şimdi ise aynı gücü İngiliz askeri kullanmak istiyor. Bu nedenle yepyeni tatbikatlara başladılar. Bunun Rusya’ya da bir gözdağı olabileceği düşünülüyor.

Richard Browning’in kurucusu olduğu Gravity Industries, bu kıyafetin tasarlanmasını sağladı. Ancak onlar elbette nükleer reaktör kullanmadı. Bunu yerine jetlerle uçuş sağlandı. Bunu için bazı büyük kablolar tercih edildi.

İngiliz Kraliyet Donanması tarafından yapılan bir tatbikatta bu jetler başarılı bir şekilde kullanıldı. Bottan kalkış yapan askerler hızlı bir şekilde gemilere binmeyi başardı. İşin aslına bakacak olursak onların görevi de zaten buydu. Gemiye ne kadar hızlı binerlerse o kadar fazla zaman kazanacaklardı.

Jet kıyafet ile birlikte havada bir süre uçan asker gemiye vardı. Hemen ardından aşağıya doğru bir merdiven sarkıttı. Böylece diğer askerler çok hızlı bir şekilde gemiye ulaştı. Görüntüler adeta heyecanlı bir aksiyon filminden çekilmiş gibiydi. Kısacası Iron Man gerçek oldu. Sizler için videoyu hemen aşağıya bıraktık. İzledikten sonra yorumlar bölümünden fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili videoyu buradan paylaşabilirsiniz

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