Iron Man gerçek olacak denilse muhtemelen bunu biraz tuhaf karşılarsınız. Fransa ordusu bunu kullanmak için bazı şirketlere yardım bile yapmıştı. Hatta Macron’un da içinde olduğu bir askeri geçit töreninde benzer görüntüler yer almıştı.

Dünyanın belki de en ilginç süper kahraman karakterlerinden olan Iron Man tamamen teknolojiyi kullanıyordu. Onun sahip olduğu donanımlar ciddi bir güç katıyordu. Şimdi ise aynı gücü İngiliz askeri kullanmak istiyor. Bu nedenle yepyeni tatbikatlara başladılar. Bunun Rusya’ya da bir gözdağı olabileceği düşünülüyor.

Richard Browning’in kurucusu olduğu Gravity Industries, bu kıyafetin tasarlanmasını sağladı. Ancak onlar elbette nükleer reaktör kullanmadı. Bunu yerine jetlerle uçuş sağlandı. Bunu için bazı büyük kablolar tercih edildi.

İngiliz Kraliyet Donanması tarafından yapılan bir tatbikatta bu jetler başarılı bir şekilde kullanıldı. Bottan kalkış yapan askerler hızlı bir şekilde gemilere binmeyi başardı. İşin aslına bakacak olursak onların görevi de zaten buydu. Gemiye ne kadar hızlı binerlerse o kadar fazla zaman kazanacaklardı.