HABER

İş adamı Ilıcan cinayeti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı - Aralarında iş adamı Tarkan Kadooğlu'nun da bulunduğu 4 sanık müebbet, bir sanık ağırlaştırılmış müebbet, bir sanık ise 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetine ilişkin 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, davanın karar aşamasına geldiğini bildirerek, sanıklara son savunmalarını yapması için söz verdi.

Sanık ve avukatların beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şemsettin Özden'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, sanık Abdurrahman Doğala'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet, "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık Tarkan Kadooğlu ile tutuklu sanıklar Abdulbaki Kadooğlu ve Mehmet Emin Bülbül'ü "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapse çarptıran mahkeme, ayrıca tutuksuz sanık Tarkan Kadooğlu'nun da tutuklanmasına hükmetti.

Sanık Lukman Menek'e "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da ayrıca 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıklar Burhan Alpaya, Şanser Kadooğlu ve Tarkan Boyraz'ın ise üzerlerine atılı suçlardan beraatine hükmedildi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Tevfik Göksu'dan İBB'nin o sloganına sert tepkiTevfik Göksu'dan İBB'nin o sloganına sert tepki
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemes İş adamı Ilıcan cinayeti davası karar

En Çok Okunan Haberler

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kazbank' olayında yeni gelişme! SPK istinaf mahkemesine başvurdu

İkinci Çiftlik Bank iddiası: Kazbank! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

Tuğba'yı darp eden baba hakkında karar

Görüntüler infial yaratmıştı! O baba hakkında karar...

İBB'den 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yıkımla ilgili açıklama

İBB'den otogardaki yıkımla ilgili açıklama

Turuncu ve gri listede yer alan teröristler Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice etkisiz hale getirildi

Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice öldürüldü!

HDP önünde oturan baba, PKK tarafından kaçırılan kızına böyle seslendi

PKK tarafından kaçırılan kızına böyle seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.