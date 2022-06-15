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İş adamı Yüksel Duman, sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu! Karısına not bırakmış...

15.06.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ortaköy'de kumpir dükkanları ve apart oteli olan 53 yaşındaki iş adamı Yüksel Duman, sevgilisiyle kaldığı evde ölü bulundu. Duman'ın eşine “Ölümümden Bahar sorumludur” yazılı bir not bıraktığı belirlenirken, olay yerine gelen ailesi ve yakıları fenalık geçirdi. Duman'ın ölümün şüpheli bulunması üzerine cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş adamı Yüksel Duman, sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu! Karısına not bırakmış...

İstanbul'daki korkunç olay, dün saat 18.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. İddiaya göre 3 kumpir dükkanı ve apart otel sahibi olan evli ve 4 çocuk babası 53 yaşındaki Yüksel Duman, bir süre önce Bahar ismini kullanan Özbekistan uyruklu A.P. ile tanıştı.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADI

Birbirlerine aşık olan ikili, Mecidiye Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yaşamaya başladı. Bu süreçte Yüksel Duman, sevgilisi A.P.’ye yaşadıkları binanın giriş katında bir de giyim mağazası açtı. Ancak bir süre sonra ikili arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Kavgaya dönüşen olaylar sonrasında A.P., fiziki şiddet görmesi üzerine evden ayrılarak Güngören’e gitti.

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YAKINLARI KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Sahibi olduğu kumpir dükkanlarının bulunduğu yere çok yakın olması nedeniyle Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’ndeki evine de nadir gittiği öğrenilen Yüksel Duman, önceki gün gece yarısı Mecidiye Mahallesi’ndeki evine geldi. O andan sonra Duman’dan bir daha haber alınmadı. Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine yaşadığı adrese giden yakınları, eve çilingir yardımıyla girince korkunç manzarayla karşılaştı. Yüksel Duman’ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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“ÖLÜMÜMDEN BAHAR SORUMLUDUR” NOTU BIRAKMIŞ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın bulunduğu kısma güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra daireye girdi. Evde yapılan incelemelerde Yüksel Duman’ın elinde tabanca, yerde 1 adet kovan ve duvarda da bir mermi girişi olduğu tespit edildi. Bedeni üzerinde ise herhangi bir mermi girişi ve çıkışı bulunmadı, vücudunda ise darp ve kesi izine rastlanılmadı. Odadaki masasının üzerinde de çok sayıda kullanılmış enerji içeceği ve alkol bulundu.

EŞİNE NOT BIRAKMIŞ

Ayrıca Yüksel Duman’ın eşine hitaben, “Çocuklarıma iyi bak, seni de Bahar’ı da çok sevdim. Ölümümden Bahar sorumludur” yazılı bir not bıraktığı öğrenildi. Çalışmaların ardından Yüksel Duman’ın cenazesi, tabuta konularak ambulansla incelenmek üzere ilk olarak Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından şüpheli ölüm olarak görülen cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kesin ölüm nedeni burada yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

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SEVGİLİSİ İFADESİ İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan cenaze binadan çıkarıldığı esnada Duman’ın sinir krizi geçiren yakınları feryat ederek ağıt yaktı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisi, şüpheli ölümle ilgili olarak Duman’ın sevgilisi Özbekistan uyruklu A.P.’ye Güngören’de kaldığı evde ulaştı. Kadın ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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(İHA)

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