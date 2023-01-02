HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İş arkadaşı tarafından silahla vuruldu! Ambulansa bindirilirken söyledikleri yürekleri dağladı

İş arkadaşı tarafından silahla vuruldu! Ambulansa bindirilirken söyledikleri yürekleri dağladı

02.01.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de akşam saatlerinde iki iş arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İlerleyen saatlerinde tartışma büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tabancayla yaralandı. Yaralının ambulansa bindirilirken "Ağabey çocuklarım var" demesi yürekleri dağladı.

İş arkadaşı tarafından silahla vuruldu! Ambulansa bindirilirken söyledikleri yürekleri dağladı

Kayseri'de S.S., tartıştığı iş arkadaşı A.C.Ş.'yi (30) tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, ambulansa bindirildiği sırada, "Ağabey çocuklarım var" dedi.

1

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan S.S. ve A.C. Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. S.S., belinden çıkardığı tabancayla A.C.Ş.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

2

'AĞABEY ÇOCUKLARIM VAR'

A.C.Ş., sağlık ekiplerince ambulansa bindirildiği sırada, "Ağabey çocuklarım var" dedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Cemil Ş., tedaviye alındı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını vurarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktıBabasını vurarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı
Metroda tutunma direklerine kafası sıkıştı! İlginç olay...Metroda tutunma direklerine kafası sıkıştı! İlginç olay...
Sosyal medyaya damgasını vuran diyalog! İmamoğlu: Elini çekme, konuş benle daSosyal medyaya damgasını vuran diyalog! İmamoğlu: Elini çekme, konuş benle da
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Hesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyor

Hesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyor

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"

Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"

AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi!

AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi!

Tekel bayii işleten kadına yabancı uyrukludan ahlaksız teklif!

Tekel bayii işleten kadına yabancı uyrukludan ahlaksız teklif!

Babasını vurarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

Babasını vurarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.