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İş arkadaşına ahlaksız teklif! Depoya çağırıp...

21.09.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iğrenç bir olay yaşandı. İş arkadaşına tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İş arkadaşına ahlaksız teklif! Depoya çağırıp...

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan B.K. (18) isimli kadın, iş bitimi sonrası kaldığı lojmanın karşısında bulunan parkta gece saat 03.00 sıralarında oturmaya gitti. B.K., parkta aynı otelde çalışan meslektaşını gören Ş.Ş.'nin (21) yanına giderek oturdu. Bir süre devam eden sohbet sonrası Ş.Ş., lojmanın yanında bulunan depoda kalabileceğini söyleyerek beraber gitmeyi teklif etti. Ş.Ş. ve B.K. beraber depoya gitti. B.K., içeri girdikten sonra şahsın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulundu.

Otelde çalışan Ş.Ş. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ş.Ş., yapılan inceleme, ifadeler ve deliller neticesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris taciz

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