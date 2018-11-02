HABER

İş Bankasından kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:19 | Son Güncelleme

İş Bankasından kampanya

İSTANBUL (AA) - İş Bankası tarafından düzenlenen kampanya ile 1 Kasım 2018 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon katılma payı alan gerçek kişi, İş Bankası müşterileri Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası seyahati ödüllü çekilişe katılmaya hak kazanıyor.

İş Bankası açıklamasına göre, kampanya süresince İşCep’ten, İnternet Şubesi’nden ya da İş Bankası şubelerinden tek seferde 500 adet ve üstü fon katılma payı alış talimatı veren ve yapılacak çekiliş öncesinde talimatları gerçekleşen İş Bankası gerçek kişi müşterileri, her 500 adet fon katılma payı için 1 çekiliş hakkı kazanacak.

15 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda yapılacak çekilişle belli olacak 3 talihli, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası - Özel Rehberli Elektrikli Araçlar/BMW I Üretimi Turu’nu da içeren 2 gece 3 günlük çift kişilik gezi paketi kazanacaklar.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda işlem gören, elektrikli araç üreten veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yaparak getirilerinden yararlanmak isteyen yatırımcılara tek fonla yatırım yapma imkanı sunan İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon ve çekiliş kampanyasına ilişkin detaylara https://www.isbank.com.tr/TR/bireysel/yatirim-urunleri/duyurular/Sayfalar/duyurular.aspx linkinden ulaşılabilir.

PARTNER Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı
CHP'li başkana, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla suç duyurusuCHP'li başkana, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İş Bankası

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.