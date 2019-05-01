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İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Burdur’da işçi sendikaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlama ve yürüyüş yaparken iş başındaki belediye işçileri kutlamaları uzaktan seyretti.Burdur’da kutlama etkinlikleri belediye tarafından eski otogar alanında, işçilere ve vatandaşlara yemek ikramıyla başladı.

Burdur’da işçi sendikaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlama ve yürüyüş yaparken iş başındaki belediye işçileri kutlamaları uzaktan seyretti.
Burdur’da kutlama etkinlikleri belediye tarafından eski otogar alanında, işçilere ve vatandaşlara yemek ikramıyla başladı. Köprübaşı mevkisinde toplanan işçi sendikaları üyeleri ve vatandaşlar, davul zurna eşliğinde slogan atarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.
Yürüyüş esnasında belediye temizlik işçileri yol kenarlarını süpürürken, 1 Mayıs korteji yoldan davul zurna eşliğinde slogan atarak yürüdü. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Şeker İş Sendikası Burdur Temsilcisi Mustafa Onay, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Konuşma sonrasında sendika temsilcileri, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker sahneye çıkarak kalabalığı selamlayıp hep beraber halay çekti.

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti
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