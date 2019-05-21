İş garantili okul olma yolunda ilerliyor

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (M.T.A.L.) iş garantili okul olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türk Demirdöküm A.Ş. arasında yapılan görüşmeler sonucunda okulda eğitim gören 50 öğrenci işe alınacak. Bu istihdamın gerçekleşmesi konusunda Okul Müdürü Yusuf Özcan ve Girisimcilik Kulübü Rehber Öğretmeni Celali Yılmaz’ın yoğun çaba sarf etmiştir. Girişimcilik Kulübünün iş garantili okul projesi kapsamında okula davet edilen Türk Demirdöküm fabrikası insan kaynakları yöneticisi Sinem Saygı okula gelerek son sınıf öğrencilerine iş başvuru formu doldurtarak ön mülakata tabi tuttu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Yusuf Özcan “Bozüyük’teki insan kaynağını öncelikle yerelden temin yoluna giden Türk Demirdöküm Fabrikası’nın yanı sıra Eskişehir TEİ uçak fabrikası da okulumuzdan işe almak için öğrenci talebinde bulundu. Dolayısıyla çalışmak isteyen öğrencilerimizin mezun olmadan işleri hazır olmuş olacak. Bu bağlamda bizlere bu imkanları sunan Türk Demirdöküm yetkilileri ve TEİ uçak fabrikası yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.



