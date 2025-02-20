İş hayatına yeni girenler için giyinme rehberi burada!

Giyim ile ilgili kafasında sorular olanlar da dert etmesin. Ütü kullanımından, renk uyumuna kadar tüm tüyolar burada! Gelin birlikte iş hayatına yeni atılanların nasıl giyinmesi gerektiğine bakalım!

1. İş yerinizin giyimde nelere dikkat ettiğini araştırın.

İş yerinin kendine özgü giyim kuralları olabilir. Şirketlerin bazıları resmi isterken bazıları daha serbest bırakabilir. Bu yüzden ilk olarak iş yerinde nasıl kıyafet tercih edildiğini öğrenebilirsiniz! İlk gününüzde aşırı rahat giyinmekten kaçınıp güçlü biri olduğunuzu gösteren bir tarz ile gidebilirsiniz. Minik gözlemleriniz ile sonradan tarzınızı güncellersiniz.



2. Klasiklerden vazgeçmeyin, zamansız parçalara yönelin.

Dolabınızı aşırı karmaşadan kurtarın. Kıyafetlerin içinde kaybolmak istemezsiniz... Her ortama uyum sağlayacak sade parçalar sayesinde kolayca iş kombinleri yapabilirsiniz. Dolap başında strese girmeden hazırlanırsınız. Beyaz gömlek, siyah pantolon, blazer ceket dolabınızda bulunması gereken zamansız parçalar.



3. Kıyafetlerinizin temiz, düzgün ve gözüktüğünden emin olun.

Odak, disiplin ve ciddiyet barındıran iş yerlerine en düzgün şekilde gidilmesi gerekir. Buruşuk kıyafetleri giyinip gitmek olumsuz bir etki yaratmanıza neden olabilir. Philips 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici sayesinde kıyafetlerinizi hızlı bir şekilde kırışıklıklardan kurtarabilirsiniz. Hızlı bir şekilde ısınması zaman kaybını ortadan kaldırır. Ayrıca narin yapılı gömleklerinize zarar vermeden inatçı kırışıklıkları ortadan kaldırır. Hassas ürünler için birebir olan Philips 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici’yi iş seyahatleri için çantanıza atabilirsiniz!



4. Aşırılık içerek kıyafetlerden uzak durmaya çalışın.

Spor ya da şık kombinlerin aşırı olmamasına dikkat edin. Günlük hayatta tercih ettiğiniz kıyafetler ya da özel yerlere giderken giyindiğiniz abiyeler iş yerine fazla kaçabilir. Dengeli ve profesyonel bir görünüm ile herkesin gözleri size döner.



5. Renk seçimlerinde uyumu gözetin.

Profesyonel bir görünüm için uçuk renklerden uzak durmalısınız. Siyah, lacivert, gri gibi nötr renklerin içinde daha rahat hissedersiniz. İş yerinde temiz görünümünüz sayesinde ön plana çıkarsınız. Ayrıca renklerin birbirine yakın olması kombinlerin daha kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlar.



6. Aksesuar kullanımında abartıya kaçmayın.

Fazla büyük aksesuarlar iş yerinde sizi rahatsız edebilir. Boyun ve kulak kısmında ağırlık yapmamasına dikkat edin. Fiziksel olarak size artı bir yük olmasını istemeyiz. Ama aksesuar ile kombininizi tamamlamalısınız. Zarif kolye, bilek, küpe ile kombininiz tamamlarsınız.



7. Fazla şekerli parfümler yerine ferah kokulu olanları tercih edin.

Parfüm bir kombinin en önemli parçasıdır! Koku diyip geçmemek gerekir. Hafif ve ferah kokular tercih etmelisiniz. Çok yoğun kokular iş arkadaşlarınızın rahatsız olmasına neden olabilir. Ayrıca işin ciddiyetini yansıtan temiz kokular kıyafetinize daha çok yakışacaktır.



8. Kot pantolon olarak koyu renkler kullanın.

Eğer iş yeriniz rahat bir ortama sahip ise kot pantolon kullanabilirsiniz. Fakat koyu renk ve klasik kesimli bir kot iş yerine daha uygun olacaktır. Yırtık ve salaş pantolonlar resmi iş yerlerine uygun olmayabilir.



9. Ceket ve blazer ceketler ile görünümünüzü güçlendirin.

Blazer ceketler iş ortamında hem şık hem de profesyonel bir görünümü sağlar. Resmi olmayan ortamlarda bile ceket giyinerek tarzınızı bir anda yükseltebilirsiniz. Özgüveninizi yükseltecek ceket sayesinde iş yerinde iyi bir izlenim bırakabilirsiniz.



10. Mevsime uygun bir şekilde giyinerek rahat edin.

Kışın kalın ama aynı zamanda şık duran kazakları tercih edebilirsiniz. Yazın ise hafif ve iş ortamının ciddiyetine yakışan kıyafetler güzel olacaktır. İş yerinde işinize tam olarak odaklanabilmeniz için içinde rahat hissedebileceğiniz kıyafetleri tercih etmelisiniz.

