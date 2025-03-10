İş hayatından bahset, sana şık bir kombin önerelim!

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Söyle bakalım, işe yetişmek için kaçta uyanman gerek?
Sabah 5'te uyanmam lazım.
7 gibi ayaklanırım, sonra yola çıkarım.
Sabah 9'a kadar vaktim var ya.
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Mesain kaçta başlıyor diye sorsak?
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Devam edelim! İşe gitmeden önce hazırlığın kaç dakika sürüyor?
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Öğle arasında markete koşarken üstüne ne alırsın?
Blazer’ımı çıkarmam, öyle giderim.
Muhakkak bir şal ya da bir ceket alırım. Şıklığımdan ödün vermem.
6/8
İşteyken sürekli masa başında mı olman gerekiyor?
Masaya yapışıyorum resmen, hep masa başındayım.
Arada farklı departmanlara gitmem gerekiyor, o yüzden hareketli bir işim var.
İş yerinde beni otururken göremezsiniz hiç.
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Cuma günleri giyim serbestliği olsa ne giyersin?
Yine klasik bir gömlek ama renkli bir aksesuarla.
Bol bir sweatshirt ve spor ayakkabı.
Çiçekli bir elbise veya desenli bir kazak.