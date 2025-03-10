KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. İş hayatından bahset, sana şık bir kombin önerelim!

İş hayatından bahset, sana şık bir kombin önerelim!

24.02.2025 12:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ofis yaşamı: Toplantılar, projeler, molalar… Biliyoruz ki her işin ritmi ve tarzı farklı. Tarz demişken sana işe giderken yapabileceğin bir kombin önermek istiyoruz!

İş hayatından bahset, sana şık bir kombin önerelim!

Önereceğimiz kombini görmek için sorulara geçelim!

1/8

Söyle bakalım, işe yetişmek için kaçta uyanman gerek?

Söyle bakalım, işe yetişmek için kaçta uyanman gerek?
Sabah 5'te uyanmam lazım.
6 gibi ayaklansam yeter.
7 gibi ayaklanırım, sonra yola çıkarım.
Sabah 9'a kadar vaktim var ya.
2/8

Mesain kaçta başlıyor diye sorsak?

Mesain kaçta başlıyor diye sorsak?
08.00
09.00
10.00
3/8

Hiç geç uyandın diye patronuna başka bir bahane sunduğun oldu mu?

4/8

Devam edelim! İşe gitmeden önce hazırlığın kaç dakika sürüyor?

Devam edelim! İşe gitmeden önce hazırlığın kaç dakika sürüyor?
1 saat...
Yarım saatimi almaz.
15 - 20 dakika yeterli.
5/8

Öğle arasında markete koşarken üstüne ne alırsın?

Öğle arasında markete koşarken üstüne ne alırsın?
Blazer’ımı çıkarmam, öyle giderim.
Hiçbir şey almam.
Muhakkak bir şal ya da bir ceket alırım. Şıklığımdan ödün vermem.
6/8

İşteyken sürekli masa başında mı olman gerekiyor?

İşteyken sürekli masa başında mı olman gerekiyor?
Masaya yapışıyorum resmen, hep masa başındayım.
Arada farklı departmanlara gitmem gerekiyor, o yüzden hareketli bir işim var.
İş yerinde beni otururken göremezsiniz hiç.
7/8

Cuma günleri giyim serbestliği olsa ne giyersin?

Cuma günleri giyim serbestliği olsa ne giyersin?
Yine klasik bir gömlek ama renkli bir aksesuarla.
Bol bir sweatshirt ve spor ayakkabı.
Çiçekli bir elbise veya desenli bir kazak.
8/8

Son sorudayız! Çalışma masan bunlardan hangisine benziyor?

Anahtar Kelimeler:
kombin Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.