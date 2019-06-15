İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da geçirdiği kaza sonucu yaralandı!

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Organize Sanai Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu ünlü iş insanı Cem Kınay, motosikletiyle bölgede gezinti yaparken, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Kınay, yuvarlanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kınay'ı Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastanede yapılan kontrolde Kınay'ın kaburgalarında kırık saptandı. Kınay, ilk tedavisinin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ve göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, pazartesi İstanbul'a sevk edileceği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

