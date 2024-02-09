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İş insanlarına yabancı kadın tuzağı! Gizlice fotoğraflarını çekip...

09.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Mersin'de yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıp, ağlarına düşürdükleri iş insanlarının videolarını çekerek tehdit ve şantaj yaptıkları belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ev hapsine çarptırıldı, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Yakalanan 27 kadından yabancı uyruklu 17'si sınır dışı edildi. İşte detaylar...

İş insanlarına yabancı kadın tuzağı! Gizlice fotoğraflarını çekip...

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Organize Suç Örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik fiziki ve teknik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı iş yeri sahiplerinin zorla yabancı uyruklu kadınları çalıştırdığı, ağlarına düşürdükleri iş insanlarını mekânlara getirerek bu kadınlarla eğlendirdikleri kartlarından zorla yüksek meblağlar tahsil ettikleri, ödemeyi kabul etmeyen şahısların gizlice çekilmiş fotoğraflarını yaymak sureti ile tehdit ve şantaj yaptığını belirledi.

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Şüphelilerin yüksek miktarlarda para istediği hatta ev, araba, arsa gibi mal varlıklarına el koymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine polis bu suçları organize bir şekilde işleyen şüphelilerin yakalanması için aralarında özel harekat timlerinin olduğu 110 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

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Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4’üne ev hapsi verildi, 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Zorla çalıştırıldığı iddia edilen ve polis tarafından ifadesi alınan 27 kadından yabancı uyruklu 17'si sınır dışı edildi, 2 kişinin ise arandığı bildirildi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şantaj Tehdit Mersin iş insanı
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