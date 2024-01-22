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  4. İş kadını Yasemin Sadıkoğlu darp edilme anı kameraya yansıdı!

İş kadını Yasemin Sadıkoğlu darp edilme anı kameraya yansıdı!

22.01.2024 20:39 | Son Güncelleme:
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İş kadını Yasemin Sadıkoğlu, İstanbul Etiler'de bir gece kulübünde kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Darp eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Sadıkoğlu’nun darp edildiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İş kadını Yasemin Sadıkoğlu darp edilme anı kameraya yansıdı!

İş kadını Yasemin Sadıkoğlu gece kulübünde saldırıya uğradı. Sadıkoğlu’nun darp edildiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, 20 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş kadını Yasemin Sadıkoğlu eğlence mekanında kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Saldırıda saçları kopan Sadıkoğlu, karakola giderek mekandan ve işletme yetkililerinden şikayetçi oldu. Darp olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

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DARP EDİLDİĞİ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI!

Sadıkoğlu’nun darp edildiği anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Yasemin Sadıkoğlu, ifadesinde eğlence mekanında lavaboya giden arkadaşını beklediği esnada daha önce tanımadığı bir kadının arkadan saçlarını çekerek saldırdığını, daha sonra mekanda bulunanların şahsı uzaklaştırdıklarını ancak iş yeri yetkilisi A.Y.K.'nın (36) da kendisini dışarı çıkardığını söyledi.

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Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin N.K. (30) ve D.K. (34) isimli kadınlar ile A.Y.K. isimli şahıs olduklarını tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş insanı saldırı
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