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İş kadınının evinden 40 milyon liralık soygun! Hırsızın kimliği şoke etti

26.11.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de İran uyruklu bir iş kadınına ait eve giren 4 hırsız, evdeki kasayı alarak gözden kayboldu. Kasanın içinde bulunan yaklaşık 40 milyon liralık ziynet eşya ve parayı alan şüpheliler, soygundan bir kaç gün sonra kasayı boş bir araziye attı. Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri, genç kadının özel şoförü çıktı. İşte detaylar...

Soygun olayı geçtiğimiz 2 Kasım Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ithalat ve ihracat işleri yapan bir firmanın sahibi 48 yaşındaki İran uyruklu iş kadını Niloofar G. ve Hamidreza B.‘nin evinin önüne, beyaz renkli ticari marka bir araç geldi. Şüphelilerden 4’ü bir kaç dakika sonra araç içinden inerek, kadına ait eve yöneldi.

KASAYI BOŞ ARAZİYE ATTILAR

Evde kimsenin olmadığı bir anda içeri giren şüpheliler, evdeki kasayı alarak ikametten çıktı ve geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Soygun anları ise kameralara anbean yansıdı. Eve geldiğinde soyulduğunu anlayan kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu. Kadının evinden çalınan kasanın içinde 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyası, içerisinde 1 milyon dolar, 130 bin Euro, 2 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet olduğu öğrenildi. Yaklaşık40 milyon lira zararı olduğunu söyleyen kadının şikayeti sorması Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Çevredeki kameraları inceleyen polis, olay günü eve gelen şahısların kullandığı aracı ve plakasını tespit etti.

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POLİS HIRSIZLARI TEK TEK YAKALADI

Plakanın O.T.‘ye ait olduğunu fakat plakanın başka bir araçta kullanıldığı belirlendi. Olaydan bir kaç gün sonra kadına ait kasa, öğle saatlerinde Eyüpsultan Pirinçci köyü yakınlarında bir arazide atılmış halde bulundu. Kasa üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir parmak izine rastlanılmadı. Aracın içindeki diğer şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi. Şüphelilerden Fevzettin S.’nin (27) ise mağdur kadının şoförü olduğu belirlendi. Olayla ilgili S. ile birlikte Abdurrezzak U. (26) ve Yasin K. (42) gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarında 127 bin dolar ve 5 bin Euro ele geçirildi. Kamuran U.‘nun (28) ise yurtdışına çıktığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN 4’Ü TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda Gaziosmanpaşa’daki bir otele baskın yapan polis ekipleri, Mustafa U. (24), Muhammed Talha B. (20), Ramazan Bora K. (27) ve Aybüke I.’yi (21) de gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden emniyette 1 adet suç kaydı bulunan Fevzettin S. 2 adet kaydı bulunan Abdurrezzak U., Yasin K. ve 37 suç kaydı olan Mustafa U. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ŞÜPHELİLERDEN 3’Ü ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yine gözaltına alınanlardan emniyette 3 adet suç kaydı bulunan Muhammed Talha B. 5 adet suç kaydı bulunan Ramazan Bora K. ve 2 adet suç kaydı bulunan Aybüke I. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca otelde yapılan aramalarda kurusıkıdan bozma silah, 6 bin 200 lira para, kolye, bileklik ve saat ele geçirildi. Soygunda kullanılan araca ise el konularak emniyet otoparkına çekildi.

İHA

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Kağıthane soygun
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