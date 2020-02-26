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İş mülakatı diye kandırıp tecavüz etti!

İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

ABD'de kan donduran bir olay yaşandı. İş mülakatına çağrılan bir kadın görüşmeye gittiği yerde tecavüze uğradı.

İş mülakatı diye kandırıp tecavüz etti!

Olay, Jason Minton isimli bir adamın kamyonetinin kasasına bilinci kayıp bir kadını sürüklemesiyle farkedildi.

Bu sırada gözaltına alınan adam olayın aslını anlatınca kan donduran gerçek ortaya çıktı.

Adam yeni bir iş fırsatı vaadiyle genç kadını mülakat bahanesiyle kandırdı. Saatliğine 35 dolar ödeme yapmak şartıyla adam ve kadın sekreterlik pozisyonu için anlaştı.

Daha sonra kadını bayıltarak tecavüz etti. Adamın tutuklanmasının ardından benzer şikayetlerle çok sayıda kadın ifade verdi. Kurbanlardan biri henüz 14 yaşındayken adamın tecavüzüne uğradığını söyledi.

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