İş sağlığı ve güvenliği 125 bin profesyonele emanet

ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye'de 125 bin 177 kişinin iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli sertifikası bulunuyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2012'de yürürlüğe girmesiyle yasal zemine kavuşan iş sağlığı ve güvenliği alanı, profesyonelleriyle nitelik kazanıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) verilerine göre, nisan sonu itibarıyla 14 bin 168'i A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 16 bin 916'sı B sınıfı iş güvenliği uzmanı, 47 bin 953'ü C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak üzere toplam 79 bin 37 iş güvenliği uzmanı var. Bunun yanında, 29 bin 811 iş yeri hekimi ve 16 bin 329 diğer sağlık personeli de iş sağlığıyla ilgili hizmet veriyor.

Türkiye'de toplam 125 bin 177 kişinin iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli sertifikası bulunurken, bunların yaklaşık 80 bini, iş yerlerinde aktif olarak iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli olarak görevlerini sürdürüyor.

- "Yetişmiş insan kaynağımızın değerini bilmeliyiz"

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) Genel Başkanı Levent Kavlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş kazalarının çalışma yaşamının en önemli sorunu olduğunu vurguladı.