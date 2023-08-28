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'İş var ama eleman yok' 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya usta bulamıyorlar

28.08.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da mermerciler, çalıştıracak eleman bulamamaktan şikayetçi. Gençlerin tercih etmediği ancak getirisi yüksek mesleklerden bir olan mermer sektöründe, aylık 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise çalıştıracak usta bulunamıyor. Gençlerin toz ve ağır iş olduğu için çalışmayı tercih etmediğini belirten mermerciler, gelecek dönemlerde daha fazla sıkıntı çekmemek için çözüm yolu arıyor. İşte detaylar...

'İş var ama eleman yok' 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya usta bulamıyorlar

Mermercilik, kolay iş bulmanın mümkün olduğu, ekonomik getirisi yüksek olan ama pek tercih edilmeyen meslekler arasında yer alıyor. Birçok meslek grubunda olduğu gibi, gençler mermercilik mesleğine toz ve ağır iş olması nedeniyle yönelmiyor. Bu sebeple mermerciler, aylık 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise çalıştıracak usta bulamıyor.

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“YEVMİYECİ ÇALIŞTIRDIĞIMIZ USTALARIN ÜCRETİ BİN 500 LİRA, 2 BİN LİRA ARASINDA”

26 gün boyunca çalışan bir ustanın aylığı 50 bin lira seviyesine çıktığını belirten işletme sahibi Halil Tanır, “Ben çırak olarak başladım bu işe, 18 yaşında çıraklığından gelmeyim. Başladığımda tabii ilk önce işten anlamıyordum. Ağır bir meslek olduğu için zordu, ustanın işi kolay. Çırağın işi zor harcı getiriyor, taşı getiriyor. Usta sadece teraziye bakıyor ve ölçüyü alıyor. Bu işi hemen öğrenmem lazım diye düşündüm ve 6 ay içinde usta oldum. Sistem bu şekilde ilerliyor. Şu anda biz yevmiyeci çalıştırdığımız ustaların ücreti bin 500 lira, 2 bin lira arasında çalıştırıyoruz. Kaliteli ustayı 2 bin liradan aşağı çalıştıramazsınız. 26 gün boyunca çalışırsa bu usta matematiksel olarak hesap yaptığın zaman aylık geliri 50 bin liraya kadar çıkıyor” dedi.

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“GELECEĞİ PARLAK MESLEK PARA KAZANMA YÖNÜNDE EN KAZANÇLI MESLEKLERDEN BİRİ”

Mermercilik mesleğinin geleceği parlak ve para kazanma yönünde en kazançlı mesleklerden biri olduğunu ifade eden Halil Tanır, “Bizim sektör biraz ağır ve tozlu olduğu için hiç kimse tercih etmiyor. Biz bu konudan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim üst nesilden sonra bizden sonraki nesil yetişmedi. Ve gelmiyorlar artık herkes hazır iş istiyor. Temiz iş düşünüyorlar markette çalışayım tezgahtarlık yapayım. Bütün gençlik şu anda üniversite mezunu olmuş. Mağazada satış pazarlama yapıyor. Ama mermere gelmiyor. Mermerin mimarı yok. Üniversitesi yok. Bu üniversitenin mimarı zaten kendin yapıyorsun. Yani istek olduğu sürece yapamayacağın iş yok mermerde. Kendi sanatını kendin sergiliyorsun. Benim kendi çocuklarım çalışıyor. Biri 22 yaşında diğeri ise 20 yaşında ve ben o nesilleri şu anda yetiştirmeye çalışıyorum. Bizim geçmiş yıllarda yetiştirdiğimiz ustalar hepsi dükkanı açtılar. Bunlar iş sahibi oldu, mutluyuz. Bir yönden de mutsuzuz, nedeni ise yetiştirdiğimiz elemanlar askerden geldi, işi bıraktı ben elemansız kaldım. Geleceği parlak meslek para kazanma yönünde en kazançlı mesleklerden biri mermer. Her zaman iş vardır” şeklinde konuştu.

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“ÇIRAK BİZDE EN KÖTÜ 20 BİN LİRA MAAŞ ALIR”

Çırak bulamadığı için emekli hayalini ileri tarihe ertelediğini belirten Tanır, “Ben 5 sene önce dedim ki, 5 sene sonra emekli olacağım dedim. Ve şu anda diyorum ki, ben daha 15 sene daha çalışacağım. Çünkü çırak, kalfa ve usta yok. Yeni üniversite mezunu olabilirsin ama okuyamıyorsan gel bir sanat öğren. Eskiden bize altın bilezik derlerdi. Mesleği öğrendiğin zaman altın bileziği aldın derlerdi. Gençlerin bu mesleğe yönelmesi lazım. Biz bunu gençlere değil, ailelerine söylememiz lazım ki aileleri ona göre yönlendirsin. Bunu gençliğe aşılamamız lazım. Biz de asgari ücret yok. Asgari ücretin üzerine gelen bir maaş var. Yani çırak biz de en kötü 20 bin lira maaş alır” ifadelerini kullandı.

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“GELECEK ÇIRAK EN KÖTÜ 3 AY İÇİNDE USTA OLUR”

İş yerinde kalfa olarak çalışan Mustafa Tanır, “Bizim mermercilik mesleğinin eski zorlukları kalmadı. Şimdi portifler, iş makineleri olduğu için kolay. Makinelerimiz zaten otomatik kesim. Önceden kara düzen makinelerle çalışıyorduk. Şimdiki ilk bir yükleme yapıyoruz, o taşı da portif ile atıyoruz. Ondan dolayı işimiz, sektörümüz kolaylaştı. Çalışacak bir eleman bulamıyoruz. En kötü 20 ile 25 bin lira arasında maaş veriyoruz. Ama çalışacak kimseyi bulamıyoruz. İş toz diye gelen kimse olmadığından yani belki de 5 veya 10 sene sonra bu sektörlerin biteceğini tahmin ediyoruz. Gelecek çırak en kötü 3 ay içinde usta olur zaten. Çünkü bir bilgisayar kullanabiliyorsan sistemi hemen çözebilir atölyede” diye konuştu.

İHA

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