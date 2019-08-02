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İş yerindeki donmuş yaban hayvanları şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

Giresunlu Kenan Özdemir, dondurulmuş ayı, yaban keçisi ve karaca gibi hayvanları iş yerinde sergiliyor - Kenan Özdemir: - "Asıl amacım gençlerimize, çocuklarımıza bunları tanıtıp bilgi vermek"

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir iş yerinde sergilenen dondurulmuş ayı, yaban keçisi ve karaca gibi yaban hayvanları, görenlerin ilgisini çekiyor.

Bulancak ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Kenan Özdemir, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki kereste dükkanını, adeta hayvan müzesine dönüştürdü.

Doğada ölen hayvanları tahnit yöntemiyle donduran Özdemir'in iş yerinde boz ayı, yaban keçisi, karaca yavrusu, küçük timsah, keklik, sansar ve tilki gibi 30 civarında hayvan bulunuyor.

Kenan Özdemir, iş yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin avcı olması dolayısıyla hayvan dondurma işlemini öğrendiğini söyledi.

Dondurduğu hayvanların avcılar tarafından vurulmuş olmadığını vurgulayan Özdemir, doğada ölen veya telef olan hayvanları dondurduğunu belirtti.

Özdemir, bu hayvanların bazılarını iş yerinde vatandaşların bilgilenmesi için sergilediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gelip geçen bakıyor, bana burada 'Kenan Dede' derler, çocuklar geliyor dükkana 'dede bu ne?, bunun gözü gerçek mi?' şeklinde sorular soruyorlar. Asıl amacım gençlerimize, çocuklarımıza bunları tanıtıp bilgi vermek. Çocuklarımız bilgili olsun diye uğraşıyorum, tek amacım bu."

Hayvanları kendisinin dondurduğunu anlatan Özdemir, "Burada 30 çeşit hayvanımız var. Son dönemde dikkati çeken hayvanlar karaca yavruları ve ayı oluyor. Ayıyı yakından görmek, dokunmak bambaşka bir duygu." dedi.

Özdemir, doğadaki yaban hayvanları konusunda hassas davranılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bir hayvanın yavrusunu gördüğünde vatandaşlarımız onu alıp da evlerine götürmesinler, o yavrunun annesi de mutlaka orada bir yerlerdedir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Donmuş hayvanlarla ilgili müze açmak istediğini dile getiren Özdemir, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini aktardı.

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