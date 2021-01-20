İş yerinden para kasasını çalan şüpheli yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iş yerinden para kasasını çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi’nde D-817 karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir metal firmasından 12.10.2020 günü gece saatlerinde iş yerine ait demir parmaklıklarının yerinden sökülmek suretiyle içerisinde 90 bin lira nakit para, 145 gram altın ve 230 ABD dolarının olduğu iddia edilen para kasasının hırsızlar tarafından çalındığı ihbarı üzerine Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Olayın aydınlatılması amacıyla Dörtyol Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi tarafından teknik takip ve yapılan araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerden birinin F.E. isimli şahıs olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

Ayrıca, iş yeri duvarının yakınında uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen pet şişe üzerinde Kriminal Daire Başkanlığınca yapılan incelemeler sonucunda çeşitli hırsızlık suçlarından suç kaydı bulunan İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan F.Y. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.E. isimli şahıs sevk edildiği adli makamca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

