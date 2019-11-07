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ISAG2019 başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

ISAG2019 başladı

İSTANBUL (AA) - Uydu görüntüleri, akıllı kentler, coğrafi bilgi sistemleri, geomatik alanındaki gelişmelerin ele alınacağı International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2019) Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ) ev sahipliğinde başladı.

Davutpaşa Kampüsü'ndeki Kültür ve Kongre Merkezi düzenlenen sempozyum, 9 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumu Letonya Üniversitesi ile ortak düzenlediklerini belirtti.

Prof. Dr. Bayram, bilimsel gelişmeler ve çözüm önerilerine ilişkin bildirilerin sunulacağı sempozyuma 25 ülkeden 65 bilim insanının katıldığını dile getirerek, Türkiye'den de 120 bilim insanının görüşlerini aktaracağını söyledi.

Sempozyumda geomatik alanındaki gelişmeleri teşvik etmek amacıyla "Uzaktan Algılama", "Fotogrametri", "Akıllı Kentler", "Coğrafi Bilgi Sistemleri", "Geoinformatik" gibi başlıkların yer alacağını ifade eden Bayram, "Sempozyum, küresel ısınma, kentleşme, yeryüzünün modellenmesi, güvenilir bilgi edinme talebinin artması, doğal kaynakların etkin kullanımı, çevre yönetiminde oluşabilecek çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için uygulanabilecek yenilikçi teknolojilerden ve yaklaşımlardan bilimsel olarak yararlanılması ölçüsünde paylaşım ortamı sunacak ayrıca bu alanda çalışan araştırmacılar için de bilgi alışverişi konusunda yeni fırsatlar sağlayacak." diye konuştu.

- "Bilgi ve deneyim paylaşımı karlılık getiren bir süreç"

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts de Türkiye-Letonya ilişkilerinin çok eskiye dayandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tür bilimsel aktivitelerin olması iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirecektir. Son 5 yılda Erasmus üzerinden Türkiye'deki üniversitelerden Letonya'ya bin 300 öğrenci geldi. Aynı zamanda Letonya'dan da Türkiye'ye 500 öğrenci geldi. Letonya'da insansız hava aracı endüstrisi gelişmekte ve Türkiye ile de kontak halindeler. Bilginin ve deneyimlerin paylaşılması her iki taraf için de karlılık getiren bir süreçtir."

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Anahtar Kelimeler:
ISAG2019 Yıldız Teknik Üniversitesi

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