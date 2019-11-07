ISAG2019 başladı

Sempozyumda geomatik alanındaki gelişmeleri teşvik etmek amacıyla "Uzaktan Algılama", "Fotogrametri", "Akıllı Kentler", "Coğrafi Bilgi Sistemleri", "Geoinformatik" gibi başlıkların yer alacağını ifade eden Bayram, "Sempozyum, küresel ısınma, kentleşme, yeryüzünün modellenmesi, güvenilir bilgi edinme talebinin artması, doğal kaynakların etkin kullanımı, çevre yönetiminde oluşabilecek çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için uygulanabilecek yenilikçi teknolojilerden ve yaklaşımlardan bilimsel olarak yararlanılması ölçüsünde paylaşım ortamı sunacak ayrıca bu alanda çalışan araştırmacılar için de bilgi alışverişi konusunda yeni fırsatlar sağlayacak." diye konuştu.

- "Bilgi ve deneyim paylaşımı karlılık getiren bir süreç"

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts de Türkiye-Letonya ilişkilerinin çok eskiye dayandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tür bilimsel aktivitelerin olması iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirecektir. Son 5 yılda Erasmus üzerinden Türkiye'deki üniversitelerden Letonya'ya bin 300 öğrenci geldi. Aynı zamanda Letonya'dan da Türkiye'ye 500 öğrenci geldi. Letonya'da insansız hava aracı endüstrisi gelişmekte ve Türkiye ile de kontak halindeler. Bilginin ve deneyimlerin paylaşılması her iki taraf için de karlılık getiren bir süreçtir."

