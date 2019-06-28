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İşçi servis midibüsü, TIR'ın dorsesine çarptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 19:06 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü, TIR'ın dorsesine çarptı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü, TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada midibüs sürücüsü ile 5 kadın işçi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Güngör Çalışır Caddesi'nden ana yola kontrolsüz çıktığı belirtilen Burhan Doğan (45) yönetimindeki plakalı 35 HC 5676 TIR'ın dorsesine, fabrikada çalışan işçileri taşıyan Sitan Karakaş'ın (37) kullandığı 45 J 0822 plakalı servis midibüsü çarptı. Kazada ön tarafı hasar gören servis midibüsünde sıkışan sürücü Karakaş ile kadın işçilerden 5'i yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs sürücüsü Karakaş, itfaiye ekibince sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Yaralı 6 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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