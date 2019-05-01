İşçiler Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı

Bolu Belediyesinden işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediyenin önüne "Söz namustur" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Demokrasi Meydanı'nda eylem yapan işçilere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kocaeli, Zonguldak, Eskişehir, Ankara ve Kastamonu'dan gelen sendika üyelerinin yanı sıra eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da destek verdi.

Yılmaz, işçilerin işe geri alınması için başlatılan imza kampanyasına imza attı.

İşçiler adına açıklama yapan Belediye-İş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanı İdris Ersoy, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe ve her türlü davranışa "hayır" dediklerini belirtti.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Bolu Belediyesinde haksız ve sebepsiz işten çıkarmalara 'dur' demek için, işten çıkartılan 97 emekçinin işe geri alınması için buradayız. Bugün 1 Mayıs'ta, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı noter huzurunda verdiği 'Hiçbir emekçiyi işten çıkartmayacağım.' şeklindeki taahhüdünü yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Kendisini iş yeri barışını yeniden tesis etmeye çağırıyoruz. Sayın Özcan, gittiğiniz yol, yol değildir."