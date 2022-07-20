İşçiler oturma eylemi başlattı! "60 aydır maaş alamıyoruz"

Sivas bugün dikkat çeken bir eyleme sahne oldu. Kentte bulunan demir çelik fabrikasında idari ve ekonomik nedenlerle üretim yaklaşık 5 ay önce durdu. Aylardır maaş alamadıkları gerekçesiyle fabrikada çalışan yüzlerce işçi, Sivas Kongre Müzesi bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdi. Aileler, siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği eylemde işçiler fabrikaya kayyum atanması talebinde bulundu. Eylemin gerekçesi olarak gösterilen maaşların ödenmediği yönündeki iddialardaki detaylar ve eylemden bazı görüntüler dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar...

"60 AYLIK MAAŞ"

Aylardır işçilere maaş ödenmeyen fabrikada kimi işçilerin yaklaşık 60 aylık maaş alacağı bulunduğu ileri sürüldü. Özlük haklarını kaybetmekten korkan işçilerin aylardır maaş almadan çalışmak zorunda bırakıldıkları iddia edildi.

"AYLARDIR MAAŞ ALAMIYORUZ"

İşçiler adına konuşan fabrika mühendislerinden işçi temsilcisi Sefa Akın, “Bizim burada toplanma amacımız Sivas Demir Çelik Fabrikası’nda yıllardır bitmek bilmeyen sorunlardır, işçiler ve Sivaslılar olarak bıktık. Artık sesimizin her yerde duyulmasını istiyoruz. Biz sahipsiz kalmayı kabul etmiyoruz. Bir zamanlar Sivas ekonomisine büyük katkı sağlayan Sivas Demir Çelik Fabrikası’nda aylardır maaş alamıyoruz. Beş aydır fabrikada üretim durdu. Biz maaşlarımızı alamadığımız için büyük ailevi sıkıntılar yaşamaktayız. Bu haklı mücadelemizde Sivas haklının desteğini bekliyoruz” dedi.

Ellerindeki ekmek ve dövizlerle eyleme destek veren işçi yakınları ise işlemez hale gelen fabrikaya kayyum atanarak işçi mağduriyetlerinin giderilmesi ve fabrikanın yeniden üretime alınmasını talep ettiler. (İHA)

