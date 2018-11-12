İşçilere yanlışlıkla 30 bin Euro gönderildi! Olanlar oldu

BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Thy-Marcinelle'de çalışan işçilerin hesaplarına ek ödeme olarak 100 avro yerine 30 bin avro geçildi.

Hafta sonuna hoş bir sürprizle başlayan işçilerden bazıları durumdan şüphelenirken, bazıları ise talih kuşu olarak gördükleri parayla borçlarını ödedi, birkaçı da kumar oynadı.

ŞİRKET, PARAYI GERİ İSTİYOR

Thy-Marcinelle'de çalışan 230 işçiden kaçına yüklü ek ödeme yapıldığı bilinmiyor. Şirket, yatırılan parayı geri istiyor.

İŞÇİLERİN AYLIK KAZANCI ORTALAMA BİN 600 AVRO

Çelik fabrikasında işçilerin aylık kazançlarının ortalama bin 600 avro olduğu ifade ediliyor. (AA)

