İşe giderken kaos yaşamaktan bıktın mı? Bu rutin önerilerimiz sana çok iyi gelecek!

Hazırlıklarını akşamdan yapmayı alışkanlık haline getir!



Sabaha ne kadar az iş bırakırsan o kadar iyi. Akşamdan yarın giyeceğin kıyafetleri, ofise yemek götürüyorsan onu ve kahvaltını hazırlarsan sabah işin çok azalır. Sabahki paniğinin önüne geçmek ve kaosu önlemek için akşamdan hazırlanmak çok iyi bir fikir!

Alarm kurma işini ciddiye almalısın.

Alarm kurarken pek bilinçli değiliz aslında. Kalkacağın saatten çok önceye alarm kurarsan boşuna uykusuz kalabilirsin. Hazırlanacağın süreyi hesaplayarak alarm kurmak seni gereksiz stresten uzak tutacaktır.

Kahvaltı atlanmaz!

Sabahki koşturmalarda genelde kahvaltıyı atlıyoruz. Ama kahvaltı iş hayatını doğrudan etkiliyor. Daha iyi bir çalışma performansı için iyi bir kahvaltı şart. Tabii kahvaltıda öyle çok ağır şeyler yememelisin. Hafif ama doyurucu bir kahvaltı ideal olacaktır.

Uyanır uyanmaz telefonunu eline mi alıyorsun?



Hepimizin yaptığı en büyük yanlışlardan biri uyanır uyanmaz hemen telefonu elimize almak. Sabah uyandığında ilk yapacağın şey telefonu eline alıp maillerine ya da sosyal medyana bakmak olmamalı. Önce sakince kalkıp yüzünü yıka, ondan sonra telefonuna bakarsın.

Egzersizle güne başlamak en güzeli.

Kabul edelim bunu pek yapmıyoruz ama aslında yapmamız gerek. Sabahları hafifçe esnemek ve vakit varsa belki kısa bir yürüyüş kendini çok iyi hissetmeni sağlayacak. Zamanın kısıtlı olacağı için büyük bir şey yapamazsın belki ama birkaç hareket bile yeterli.

En çok vakti kıyafet seçerken harcıyoruz.



İşe giderken en çok neye vakit harcıyoruz diye düşünsek herhalde çoğunluğumuzun cevabı kıyafet seçimi olacaktır. Gardırobunu sadeleştirmek, bu konuda sana yardımcı olabilir. Çok karmaşık bir dolap yerine daha sade ve kolay kombinlenen bir dolabın olursa çok rahat edersin, bizden söylemesi!

Trafik stresi bitmez.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için trafik büyük bir çile. O yüzden işe gitmeden önce trafiği iyi hesaplamalısın. Toplu taşıma kullanıyorsan ona göre, araba ile gidiyorsan ona göre bir plan yapmalısın.

Çantanı akşamdan hazırla mutlaka!



Çanta hazırlamayı sabaha bıraktığında stres yaşaman kesin gibi bir şey. Bunu engellemek basit aslında. Çantana koyacaklarını geceden hazırlarsan sabah koşturmadan evden çıkman mümkün olabilir.

Sabah kahvesi sakin şekilde içilir.

Kahve içme anı, sabahın en güzel anlarından. Ama böyle koşturmayla geçen bir sabah yaşarken kahve içmenin de keyfi olmaz. Kahvaltıdan sonra kısa bir kahve molası vermek gününü daha iyi geçirmene yardımcı olacaktır.

Zamanı iyi yönetmelisin.

Sabah yaşanan karmaşanın asıl nedeni aslında zamanı yönetememek. Zamanı yönetebilmeyi öğrendiğinde sabahların çok daha sıkıntısız geçecektir. Zamanı doğru şekilde yönettiğinde daha huzurlu sabahlara uyanabilirsin.