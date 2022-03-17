İşe yaradığına inanamayacağınız ama aslında çok etkili olan ürünler

Arkadaşlarınızdan duyduğunuz ama etkili olduğunu düşünmediğiniz birçok ürün, aslında tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Diş beyazlatma kitinden kaşıntı gidericiye, ayakkabı temizleyiciden gümüş parlatıcıya, bakım yağından kırışıklık karşı seruma, sizi hayrete düşürecek ürünlerle tanışmaya ne dersiniz? İhtiyaçlarınızı en etkili şekilde karşılayacak ürünler için yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz.

1. Bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz: DrSmile Premium Diş Beyazlatma Kiti

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Bembeyaz dişlere sahip olmak herkesin hayali ancak dişlerimizi sabah akşam düzenli olarak fırçalasak da yeteri kadar beyazlamayabilir. Neyse ki daha güzel bir gülüşe sahip olmak için DrSmile Premium Diş Beyazlatma Kiti'ni tercih edebilirsiniz. Günde 30 dakika ayırarak 7 gün içinde daha beyaz dişlere kavuşabilirsiniz. Beyazlatma kiti; şarap, alkolsüz içecekler, kahve ve sigaradan kaynaklı lekeleri kolayca çıkarır ve mükemmel bir gülüşe sahip olmanızı sağlar. Peroksit içermeyen ürün, LED ışık teknolojisiyle dişlerinizi daha beyaz ve sağlıklı bir görünme kavuşturur. Aloe vera, papatya özleri ve nar çekirdeği içeren kit; üstün formülüyle dişlerinize zarar vermeden onları beyazlatır.

2. Sivrisinek ısırıklarının sebep olduğu kaşıntılardan kurtulabilirsiniz: Bundera Kaşıntı Giderici

Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri hiç kuşkusuz sivrisinekler. Isırıkları yüzünden canınızın yanmasının yanı sıra ısırılan yeri sürekli olarak kaşımak zorunda kalırsınız. Kaşıdıkça da ısırılan alan daha hassas bir hâle gelir. Siz de bu sorundan muzdaripseniz ısırık giderme aletlerini tercih edebilirsiniz. Bundera Kaşıntı Giderici, sivrisinek ısırıklarının neden olduğu kaşıntıyı kısa sürede yok ediyor. Sineklerin ağzındaki bakterilerin neden olduğu kaşıntıyı, ısırılan bölgedeki bakterileri temizleyerek durduruyor. Cihazın iç kısmında bulunan kuvars kristaller, düşük elektrik akımı oluşturarak ısırılan alanı kaşıntıya neden olan bakterilerden arındırıyor. Siz de yaklaşık 3000 defa kullanabileceğiniz bu uzun ömürlü ürün sayesinde kaşıntılardan kurtulabilirsiniz.

3. Ayakkabılarınızı kolayca temizleyebilirsiniz: Buffer Temizleme Bakım Fırçası

Ayakkabılarınızın temiz görünmesi, dış görünüşünüz için çok önemli ancak ayakkabılarınızı temizlemek için herhangi bir ürünü kullanmamalısınız. Aksi takdirde ayakkabılarınıza zarar verebilir ve onların kullanım ömrünü azaltabilirsiniz. Buffer Temizleme Bakım Fırçası'nı nubuk ve süet ayakkabıları temizlemek için tercih edebilirsiniz. Ayakkabı üzerinde oluşan leke ve tozları kolayca çıkaran ürün, süet ve nubuk modellere zarar vermez. Rahat sap kısmı temizlik sırasında konforlu bir kullanım sunar. Bakır teli sayesinde ayakkabıları kadifemsi bir görünüme kavuşturur. Ürünü kolayca kullanıp ayakkabılarınızı tertemiz yaptıktan sonra sap kısmında bulunan deliği ile duvara asabilirsiniz.

4. Gümüş yüzeyleri parlatabilirsiniz: DUFT GLITTERY Gümüş Parlatıcı

Günlük olarak kullanılan gümüşler terden ve kirden dolayı kararabiliyor. DUFT GLITTERY Gümüş Parlatıcı, kararan gümüşlerinizin eski parlak hâline dönmesine yardımcı oluyor. Özel olarak formüle edilen ürün, gümüşün yeniden kararmasını uzun süreliğine önlüyor ve görünmez bir tabaka oluşturduğu için lekelere karşı da koruma sunuyor. Gümüş parlatıcı, yüzeyi parlak bir hâle getirirken ürüne zarar vermiyor. Parlatıcıyı gümüş çay ve kahve takımlarında, kap, kupa, çatal bıçak takımı ve takılarda kullanabilirsiniz. İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

5. Cildinizi besleyebilirsiniz: L'Oréal Paris Yüz Bakım Yağı

Düzenli olarak yüz bakımı yapmak, kırışıklıkların daha geç oluşmasına ve yüzün daha canlı görünmesine yardımcı olur. Bakım yaparken dikkat edilmesi gereken konu ise doğru ürünü seçmek. Cildinizin ihtiyacı olan bileşenleri içeren bakım ürünlerini tercih ederek cildinize canlılık kazandırabilirsiniz. L'Oréal Paris Yüz Bakım Yağı, antioksidan özellikleriyle bilinen 8 temel yağ içeriğiyle cildinizi derinlemesine besler ve nemlendirir. Bu sayede teniniz daha pürüzsüz ve ışıltılı görünür. Cilt tarafından hızlıca emilen ürün, yüzünüzde yağlı bir his bırakmaz. Ayrıca yağı masaj yaparak uygulamanız etkisini artırmanıza yardımcı olur.

6. Kırışıklıklara meydan okuyabilirsiniz: Losiva Kırışıklık Karşıtı Serum

Belli bir yaştan sonra yüzde kırışıklıklar ve ince çizgiler oluşmaya başlar. Neyse ki kırışıklıkların derinleşmemesi ve azalması için bazı yöntemlere başvurabilirsiniz. Losiva Kırışıklık Karşıtı Serum, özel formülü sayesinde cildinizin yenilenmesine yardımcı oluyor. Stresten ve yaşlanmadan kaynaklı sarkmaların toparlanmasını sağlıyor. %5 kolajen içeriğiyle cildinizin gençleşmesi için size gereken desteği sunuyor. Ayrıca cilt problemlerine karşı etkili bir şekilde savaşıyor, yüzünüze daha canlı ve sıkı bir görünüm kazandırıyor. Cilt tarafından hızlıca emilen serum, yüzde yapışkan ve rahatsız edici bir his bırakmıyor. Üstelik hayvanlar üzerinde test edilmeyen serum, tüm cilt tipleri için kullanılabiliyor.

7. Pürüzsüz topuklara kavuşabilirsiniz: Mr. Fuss Nasır Törpüsü

Nasırlı ayaklar hem canınızın yanmasına hem kötü bir görünüme sebep oluyor. Mr. Fuss Nasır Törpüsü ise benzersiz nano cam teknolojisiyle ayaklarınızdaki nasırları kısa sürede yok ediyor. Hem ıslak hem kuru olarak kullanabileceğiniz ürün, herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor. Nasırlı alanı su ile ıslattıktan sonra ürünle ovalamanız yeterli oluyor. HiTech-mikro zımpara yüzeyi, nasırlı alanı hızlı ve etkili bir şekilde temizliyor. Aşınmaya karşı dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Ayrıca küçük boyutu sayesinde nasır törpüsünü seyahatlerinizde de rahatça taşıyabilmenize olanak tanıyor.

8. Saç derinizi kepekten arındırabilirsiniz: Vichy Dercos Kepek Karşıtı Şampuanı

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Kimyasal içerikli saç bakım ürünlerini kullanmak, saçları sık sık yıkamak, stres ve bazı genetik faktörler; saç derisinin kepeklenmesine sebep olabiliyor. Bu durum ise hem kötü bir görünüme hem saç derisinin sürekli kaşınması nedeniyle rahatsızlık hissine yol açabiliyor. Neyse ki Vichy Dercos Kepek Karşıtı Şampuanı, özel içeriği sayesinde düzenli kullanımda gözle görünür kepeği %100'e kadar yok ediyor. Saç derisinin rahatlamasına yardımcı olan şampuan, kepekle etkili bir şekilde savaşıyor. Günlük olarak kullanabileceğiniz ürün, kepeksiz ve canlı saçlara kavuşmanızı sağlıyor. İpeksi ve dolgun saçlar ise hiç olmadığı kadar yakın görünüyor!

9. Mobilyalarınıza yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz: Pronto Mobilya Spreyi

Pronto Mobilya Spreyi, eski mobilyaların yeni bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Ürün; zemin harici laminant yüzeyler ile ahşap, kuvars, granit, deri ve mermerde tercih edilebiliyor. Parlaklığını yitirmiş yüzeylerin ışıl ışıl görünmesini sağlayor, parmak izini ve tozu yok ediyor. Yağlı kalıntı bırakmayan sprey, koruyucu özelliğiyle yüzey üzerinde cilalı bir tabaka oluşturuyor. Bu sayede uygulandığı yüzeyi dış etkilerden koruyor. Kullanım sonrasında yüzeyde ferahlatıcı bir koku bırakıyor. Ürünü kullanmak ise oldukça kolay. Kullanmadan önce çalkalayın, ardından yüzeye sıkın ve bir bezle silin. İşte, bu kadar!

10. Evcil dostunuzun patilerini tertemiz yapabilirsiniz: Apco Pati Yıkayıcı

Evcil hayvanlarınızın dışarıda gezdikten sonra evin içine kir ve bakteri taşımasını engellemek istiyorsanız Apco Pati Yıkayıcı aradığınız ürün olabilir. Yumuşak silikon fırçası sayesinde kedi ve köpeğinizin patilerini kabın içine koyarak kolayca temizleyebilirsiniz. Pati yıkayıcı, esnek yapısıyla evcil hayvanların ayaklarını acıtmıyor. Silikon malzemeden elde edilen ürün, toksik madde içermiyor. Bu sayede tüylü dostunuza ve çevreye zarar vermiyor. Ürünün nasıl kullanıldığını merek ediyorsanız kısaca anlatalım. Kabın içine öncelikle suyu doldurun. Ardından evcil hayvanınızın patisini koyun ve ürünü çevirin. Temiz patilere kavuşmak bu kadar kolay!