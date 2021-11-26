İşe yaramadığı yer yok! Demlenmiş çayın farklı kullanım alanları

Günün her saatinde ve her öğünde büyük bir keyifle içtiğiniz çayda birçok yararlı madde bulunuyor. Tein, kafein, teofilin ve antioksidanlar bunlardan birkaçı. İçinde bu kadar yararlı madde bulunan çayın posasını çöpe dökmek hiç mantıklı değil haliyle! Demlenmiş çay posasını farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Çay posasının hangi alanlarda işe yaradığına birlikte göz atalım.

GÜNEŞ YANIKLARINI İYİLEŞTİRİR

Çay, yaz aylarında sıkça karşılaşılan ve can yakan güneş yanıklarına oldukça iyi geliyor.

Bunun için yanık bölgelerin üzerine doğrudan ılık çayı uygulayın.

Bu yöntemle hem acılarınızdan kurtulursunuz hem de çayın mikrop öldürücü özelliği yanıklarınızı temizler.

KÖTÜ KOKULARI YOK EDER

Çay, kötü kokuları gidermede harika bir yöntem. İster elinizdeki kokulardan, ister buzdolabındaki kötü kokulardan çay yardımıyla kolayca kurtulabilirsiniz.

Yemek yaparken elinize sinen soğan, sarımsak ve balık gibi ağır kokulu yiyeceklerin kokusunu demlenmiş çay posasıyla yok edin.

Bunun için çay poşetini elinize sürerek yıkayın. Kokunun büyük oranda geçtiğini göreceksiniz.

Buzdolabındaki kötü kokular için ise demlenmiş çay posasını bir kabın içinde ağzı açık olacak şekilde buzdolabına koyun.

İsterseniz kullanılmış demlik poşetini de doğrudan koyabilirsiniz.

CİLDİN YAĞINI DENGELER

Cildiniz yağlı ise çay kullanarak yüzünüzün yağ dengesini sağlayabilirsiniz.

Yüzünüzü bir temizleyici ile yıkadıktan sonra ılık su ile karıştırılmış çay demiyle son kez yıkayın.

Bir başka yöntem ise çay daldırdığınız pamuk ile yüzünüzü silmek. Bu yöntemle çayı tonik olarak kullanmış olacaksınız.

SAÇIN MATLIĞINI GİDERİR

Boyalı ve mat saçlarınız varsa uygulayacağınız çay kürü ile ışıldayan saçlara kavuşabilirsiniz.

Banyoda saçınızı şampuanlayıp yıkadıktan sonra durulama suyu olarak ılık çayı kullanın.

Ardından saçlarınızı havlu ile kurulayın.

Bu işlemi düzenli uyguladığınız takdirde saçlarınız eski parlaklığına ve yumuşaklığına geri kavuşacak.

BİTKİLERİ BESLER

Çayın içeriğindeki maddeler bitki ve çiçeklerin sağlıklı büyümesini sağlar.

Çiçeklerin sulama suyuna biraz çay demi ekleyin.

Bitki ve çiçeklerinizi düzenli olarak bu suyla sulamak onları canlandıracak.

İsterseniz çayın demlikte kalan demini doğrudan saksılara da dökebilirsiniz.

