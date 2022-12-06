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İsfanbul AVM Tema Park çalışma saatleri nedir? İsfanbul AVM Tema Park saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımızın içinde oldukça sık uğradığımız alanlardan biri hâline gelen alışveriş merkezleri zamanla daha da çeşitlemektedir. Özelikle İstanbul için oldukça fazla alışveriş merkezinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Bunlardan biri de İsfanbul AVM Tema Park'tır. Buna göre İsfanbul AVM Tema Park çalışma saatleri nedir?

İsfanbul AVM Tema Park çalışma saatleri nedir? İsfanbul AVM Tema Park saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İsfanbul Tema Park 2013 yılında "Vialand" ismiyle açılmış bir alışveriş, eğlence ve yaşam merkezidir. 600 dönümlük bir arazi üzerine kurulan İsfanbul, İstanbul’un Eyüp ilçesinde konumlandırılmıştır. Aynı zamanda konumu itibariyle merkez bölgelere de yakınlık göstermektedir. Diğer alışveriş merkezlerinin aksine üstü açık olan sokaklarda yer alan mağazaları ve restoranları, sinema salonu ve kapalı bulunan etkinlik alanları ile Türkiye’nin dünya standartlarında yapılmış olan ilk temalı parkı olarak hizmetini sürdürmektedir.

İsfanbul AVM Tema Park saat kaçta açılıyor?

Sadece bir tema ve eğlence parkı olarak değil, aynı zamanda hem alışveriş hem eğlence hem de sergi merkezlerini tek bir noktada birleştiren büyük bir tesis olması da yetişkin ve çocuklar için pek çok imkân sunar. İsfanbul AVM Tema Park çalışma saatleri içerisinde hem eğlence merkezinden hem de alışveriş merkezinden faydalanabilirsiniz. İstanbul’un Eyüp ilçesinde yer alan ve yüzlerce ziyaretçinin uğradığı İsfanbul AVM Tema Park açılış saati alışveriş merkezi ve içerisinde yer alan tema park için farklılık gösterir. Tema park yaz sezonunda her sabah saat 10.30’ da hizmete açıktır. AVM için ise açılış saati sabah saat 10.00’dır.

İsfanbul AVM Tema Park saat kaçta kapanıyor?

Türkiye’nin ve dünyanın gözde eğlence merkezlerinden biri haline gelen İsfanbul AVM içerisinde dünyanın en iyi 4. Roller Coaster’ ını, 10 bin kişilik dev gösteri sahnesini ve masalsı şatosu ile ziyaretçilerine keyifli bir zaman fırsatı sunmaktadır. Tüm bu imkânlara ve etkinliklere İsfanbul AVM Tema Park çalışma saatleri içerisinde erişmek mümkündür. İsfanbul AVM Tema Park kapanış saati tema park ve alışveriş merkezi için farklıdır. Tema park akşam saat 21.30’da kapanırken alışveriş merkezi 22.00’da hizmetine son vermektedir.

İsfanbul AVM Tema Park hafta sonu çalışma saatleri nedir?

İsfanbul AVM Tema Park hafta sonu çalışma saatleri hafta içi ile benzerlik göstermektedir. Buna göre İsfanbul AVM Tema Park cumartesi pazar açılış ve kapanış saati 10.00 ile akşam 22.00 arasıdır. Tema park için bu saatler sabah 10.30 ile akşam 21:30 arası olarak değişmektedir.


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